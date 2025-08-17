Prefeitura de Belém corre com a dragagem da doca da Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso

Desde 29 de julho, quem passa pela doca da Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso, se depara com o trabalho incessante de uma retroescavadeira subindo e descendo no leito da baía do Guajará. Trata-se de uma dragagem profunda no local realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), com a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

A Pedra do Peixe havia passado por uma dragagem superficial, com a retirada de resíduos que ficavam por cima, de 10 a 20 centímetros de espessura. Agora, está sendo feita a dragagem sólida. O objetivo é remover 12.896 metros cúbicos de resíduos com a limpeza do leito em um prazo inicial de até dois meses.

A dragagem vem sendo feita diariamente, nos períodos de maré baixa, por uma equipe de 20 pessoas, entre operários e engenheiros civis e ambientais. Até o início dos trabalhos nesta quinta-feira (14), já foram retirados 12 mil metros cúbicos, alcançando 93,05% da meta prevista em apenas 15 dias.

“Como a previsão de conclusão dos trabalhos era de dois meses e já atingimos mais de 90% da retirada de material, provavelmente em uma ou duas semanas será finalizada esta intervenção”, disse a secretária-adjunta da Seinfra, Danusa Mayara.

MELHORIA DO TRÁFEGO E LIMPEZA

Com a conclusão da dragagem profunda da Pedra do Peixe, o fluxo das embarcações que chegam diariamente, movimentando o mercado pesqueiro da cidade, irá melhorar, evitando os constantes encalhamentos dos barcos. Além desse benefício aos trabalhadores, os frequentadores e turistas do local não irão mais presenciar aquela quantidade desagradável de lixo em volta da Pedra do Peixe, que muitas vezes a maré traz para o leito.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem atuando nessa parceria com o ordenamento dos pesqueiros, para que o trabalho da dragagem seja otimizado da melhor forma possível”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha.

O trabalho de dragagem profunda na Pedra do Peixe marca o início da última etapa da reforma do Complexo do Ver-o-Peso, que já está com mais de 90% das obras executadas. No mês passado, mais uma etapa foi entregue pela Prefeitura: 367 boxes de vendas completamente revitalizados, destinados à mercearia, frutas, hortifruti, camarão e farinha, com mais de 200 permissionários foram beneficiados.

Neste ano, já houve a entrega das obras da Feira do Açaí, da Pedra do Peixe, da rua da Ladeira e do setor de venda de ervas.

A reforma no Complexo do Ver-o-Peso é uma das obras prioritárias para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém.

Fonte e imagem: Agência Belém