Remo empata com o Botafogo-SP e pode perder a 5ª colocação ainda nesta rodada

FENÔMENO AZUL DEIXOU O MANGUEIRÃO DECEPCIONADO COM O PÉSSIMO RESULTADO, A SEGUNDA DERROTA DENTRO DE CASA

O Clube do Remo tinha tudo para entrar n G4 de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional na tarde deste sábado, 16, mas vacilou e cedeu a um empate com o Botafogo-SP, que luta para não ser rebaixado à Série C do campeonato. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Ao entrar em campo, o Clube do Remo mostrou que era o dono da casa (Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão) e passou a ter maior posse de bola. Entretanto, os movimentos não convenciam. Parecia um jogo morno, de compadre e comadre. Mesmo assim, aos 26, o Leão abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, quando Caio Vinícius escorou de pé direito a cobrança de Pedro Rocha. Remo 1-0 Botafogo.

Todavia, nos primeiros instantes do segundo tempo, o time do interior paulista empatava com um lance certeiro de Jefferson.

Acabava o sossego do Leão que passou a correr desesperadamente atrás de mais um gol que nunca saiu, haja vista que o Botafogo se fechou de todas as formas e segurou os donos da casa por todo o restante da partida.

E esse malogro ocorreu exatamente no dia em que o técnico português António Oliveira fez a estreia do uruguaio Diego Martínez. Deste modo, o Remo fica com 34 pontos e, a depender dos jogos que ainda restam na rodada, poderá cair da quinta colocação.

No próximo sábado, 23, o Leão volta a campo, no Estádio Couto Pereira, contra o Coritiba.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo

