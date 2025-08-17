Remo empata com o Botafogo-SP e pode perder a 5ª colocação ainda nesta rodada

FENÔMENO AZUL DEIXOU O MANGUEIRÃO DECEPCIONADO COM O PÉSSIMO RESULTADO, A SEGUNDA DERROTA DENTRO DE CASA

O Clube do Remo tinha tudo para entrar n G4 de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional na tarde deste sábado, 16, mas vacilou e cedeu a um empate com o Botafogo-SP, que luta para não ser rebaixado à Série C do campeonato.

Ao entrar em campo, o Clube do Remo mostrou que era o dono da casa (Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão) e passou a ter maior posse de bola. Entretanto, os movimentos não convenciam. Parecia um jogo morno, de compadre e comadre. Mesmo assim, aos 26, o Leão abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, quando Caio Vinícius escorou de pé direito a cobrança de Pedro Rocha. Remo 1-0 Botafogo.

Todavia, nos primeiros instantes do segundo tempo, o time do interior paulista empatava com um lance certeiro de Jefferson.

Acabava o sossego do Leão que passou a correr desesperadamente atrás de mais um gol que nunca saiu, haja vista que o Botafogo se fechou de todas as formas e segurou os donos da casa por todo o restante da partida.

E esse malogro ocorreu exatamente no dia em que o técnico português António Oliveira fez a estreia do uruguaio Diego Martínez. Deste modo, o Remo fica com 34 pontos e, a depender dos jogos que ainda restam na rodada, poderá cair da quinta colocação.

No próximo sábado, 23, o Leão volta a campo, no Estádio Couto Pereira, contra o Coritiba.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo