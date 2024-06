Prefeitura inaugura iluminação padrão FIFA do campo da comunidade São Raimundo da Palestina

A programação de aniversário de Santarém continua com entregas de obras na cidade e na zona rural. Na noite de ontem, terça-feira, 18, cerca de 150 pessoas participaram do ato de inauguração de mais um campo iluminado, desta vez na comunidade São Raimundo da Palestina, no planalto santareno. A inauguração contou com a participação do prefeito Nélio Aguiar, da primeira-dama e secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, o ex-deputado estadual José Maria Tapajós, os secretários Jean Murilo (Semurb), Bruno Costa (Semap), Emir Aguiar (Semg), Esequiel Aquino (Semc), Joacy Natalino (Semdec), Paulo Jesus (Semad), além dos vereadores Professor Josafá Gonçalves e Erasmo Maia.

O campo recebeu 18 projetores em LED com potência nominal de 240 W, além de postes de sustentação, sistema de fiação e ligação composta por mureta com padrão de energia, próprio para os refletores.

“Ao longo dos anos dessa gestão, chegou para cá a construção e cobertura da quadra, a entrega de um ônibus, a iluminação em LED nos ramais e agora o tão sonhado campo iluminado. Nós ficamos muito felizes por terem lembrado da gente, porque ao longo de todos esses anos da comunidade é a primeira vez que olham pra gente com carinho e atendem nossos pedidos”, lembrou o presidente da comunidade de S.R da Palestina, professor Nilton.

O prefeito Nélio Aguiar afirmou que a entrega deste campo iluminado é um compromisso firmado junto ao povo, que mora na região de São Raimundo da Palestina.

“Não pensamos duas vezes quando o pedido para iluminar este campo chegou até o nosso gabinete. Já era um desejo nosso desde quando entregamos a iluminação pública aqui no ramal e hoje, ver esse campo lindo e o povo feliz participando ativamente dessa inauguração é muito gratificante”, ressaltou Nélio.

A iluminação foi implantada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), São Raimundo da Palestina é o 46º campo iluminado entregue pela gestão desde 2017.

“Não é apenas colocar luminárias em postes, vai muito além disso. É trazer dignidade para o povo que ama o esporte e que sempre sempre sonhou com isso. Além do esporte isso vai fomentar a economia local. Houve todo um planejamento, idas e vindas até a comunidade junto com nossa equipe para que pudéssemos hoje estar participando de mais um lindo ato deste”.

Dentro da programação do aniversário de Santarém, ainda há outros campos na região rural que serão inaugurados. a expectativa é que até o fim do ano ultrapassem os 50 campos iluminados entregues.

Imagens: Agência Santarém