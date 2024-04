Prefeitura revitaliza praças, mas vandalismo ainda preocupa Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), continua trabalhando para trazer mais conforto e segurança para os santarenos, principalmente, as crianças que frequentam as praças do município. Importantes espaços de lazer e entretenimento, as praças estão recebendo uma série de melhorias em suas estruturas como a instalação e recuperação dos brinquedos nos parques infantis. A medida segue determinação do prefeito Nélio Aguiar, visando dar maior segurança às crianças que fazem uso dos espaços.

Inicialmente, três praças já receberam os serviços. A Praça da Anysio Chaves foi a primeira, em seguida São Sebastião, no centro da cidade, e, posteriormente, Santa Rita de Cássia no bairro da Floresta. No momento, os trabalhos estão sendo executados na Praça Tiradentes e Cohab.

Os trabalhos serão feitos em outros locais seguindo cronograma. Entre as diversas ações que estão sendo realizadas: pinturas, reparos estruturais dos brinquedos, soldas, substituição das grades, tábuas e correntes, colocação de areia, assim como, roçagem e podagem de árvores.

O prefeito Nélio Aguiar destaca a importância da revitalização e reforma dos espaços.

“Estamos comprometidos em proporcionar espaços seguros e adequados para o lazer infantil em nossa cidade. Com a recuperação desses logradouros públicos, podemos oferecer momentos de diversão e bem-estar para nossas crianças. Além disso, a iniciativa vai deixar os locais adequados para que a população possa desfrutar de momentos de lazer com a família em um espaço agradável”, destacou o prefeito.

O setor de Arborização, vinculado à Semap, é quem executa os serviços. O titular da pasta, Bruno Costa, acompanha atentamente o avanço dos trabalhos.

“Diariamente estamos nas ruas e praças com várias frentes de serviços. As equipes realizam limpeza, além de capina, pintura dos meios-fios e bancos de praças, poda de árvores e canteiros de ruas. No momento estamos atuando com afinco, nas reformas dos parquinhos, onde as crianças poderão utilizar os brinquedos à vontade. É importante destacar que o nosso trabalho se estende ainda às comunidades na zona rural”, informou o secretário.

INVESTIMENTOS

Vários investimentos estão sendo aplicados pela Prefeitura nas áreas de lazer e urbanismo. Recentemente, várias praças ganharam a instalação de 66 novos brinquedos sendo: 17 escorregadores, 14 labirintos, 19 balanços e 16 gangorras. O investimento foi de R$ 146.889,00, recurso provenientes do Tesouro Municipal.

DEPREDAÇÃO

Algo que vem preocupando bastante o município é o mau uso e ações de vandalismo que esses equipamentos estão sofrendo, inclusive a maioria desses brinquedos recém-instalados já foram danificados e vão precisar passar por manutenção.

Costa relata que um dos principais problemas é a utilização indevida de pessoas que frequentam as praças, que infelizmente não respeitam os espaços que são reservados somente para as crianças.

“Infelizmente muitos adultos, jovens e adolescentes utilizam de forma incorreta a área do parquinho onde estão os brinquedos que são destinados exclusivamente para as crianças. A depredação ao patrimônio público gera prejuízos para a cidade e para toda população. O dinheiro que poderia ser investido em benefícios, é gasto em reparos e em reposições”, disse o secretário.

Para mantê-los em bom estado para toda a população é preciso a colaboração de todos. A Prefeitura solicita o apoio dos pais e responsáveis para a fiscalização e o uso correto dos brinquedos.

A meta do Executivo é conscientizar a população de que vandalismo é crime e que é necessário denunciar este tipo de ação. Além de causar prejuízos financeiros à administração pública, gerando gastos desnecessários, a depredação de prédios e equipamentos públicos é um ato criminoso e provoca grandes danos sociais.

Santarém dispõe, no total, de 46 praças públicas. A revitalização dos equipamentos públicos faz parte do conjunto de ações da Prefeitura que visa garantir mais qualidade de vida aos santarenos.

Imagens: Agência Santarém