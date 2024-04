AO VIVO | PAYSANDU X REMO | COPA VERDE – SEMIFINAL IDA | 03.04.24

Na noite desta quarta-feira (03), Paysandu e Remo se enfrentam no clássico Re-Pa, no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde, a partir das 20h. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Paysandu chega ao clássico depois da vitória encima do Águia por 4 a 0, onde conseguiu a vaga na final do Parazão 2024. O Remo também vem de uma vitória diante da Tuna, pela semifinal do Campeonato Paraense.

Essa será a sétima eliminatória entre o Paysandu e Remo na Copa Verde. A partida de logo mais, marca o segundo clássico da temporada 2024, o primeiro confronto terminou empatado sem gols.

Pela décima primeira vez as equipes paraenses chegam numa final da Copa Verde. Em todas as edição esteve um representante na decisão. O Paysandu é o maior detentor de vitórias na competição, pois foi campeão em 2014, 2016, 2019 e 2023. Já o Leão conquistou o titulo na Copa Verde em 2021 e chegou em segundo lugar em 2015 e 2020.

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira