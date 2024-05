Prefeitura de Ananindeua realiza o “Dia D da Saúde Bucal” por meio do Programa Saúde na Escola

Por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SESAU) e de Educação (SEMED), a Prefeitura de Ananindeua realizou, na manhã de ontem, quarta-feira, 8, o ‘Dia D da Saúde Bucal no PSE’ na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Raimunda Pinto, no bairro do 40 Horas. O PSE é o Programa Saúde na Escola, do Ministério da Saúde, implementado no município de Ananindeua.

Em 8 de maio de 2023, a Lei nº 14.572 instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS e incluiu a saúde bucal no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, a data tornou-se emblemática no calendário Nacional de Saúde.

Em alusão a isso, a Prefeitura de Ananindeua realizou uma ação importante nesta quarta-feira (8) em uma escola que integra a Rede Municipal de Ensino de Ananindeua.

Gestora da EMEF Raimunda Pinto, Syany Brito destaca a importância do ‘Dia D da Saúde Bucal no PSE’. “É uma ação muito positiva não só para o conhecimento dos nossos alunos, mas também dos pais, que também são atendidos para terem conhecimento da importância da prevenção na saúde bucal”.

“Todo dia eu escovo meus dentes. Às vezes, eu esqueço. Eu aprendi muito hoje aqui”, contou, empolgado, o pequeno Davi Freiras, de 8 anos, e aluno da turma do 3º ano da EMEF Raimunda Pinto.

Mãe do aluno Arthur Rodrigo, Lindineia Bispo participou do ‘Dia D da Saúde Bucal no PSE’ e contou que gosta de acompanhar os filhos nessas atividades escolares. “Essa atividade de hoje me fez descobrir que tem muitas coisas que faço relacionadas à higiene bucal que estão erradas. Aprendi que não é bom colocar as escovas de dente destampadas e todas juntas em um copo no banheiro e também percebi que não escovo meus meus dentes direito. Foi um dia de estalo, de rever meu comportamento em relação à saúde bucal”.

“Estamos fazendo essa parceria com o Programa Saúde na Escola para trazer educação e saúde bucal para os alunos, para que eles possam crescer sabendo como ter uma saúde bucal de qualidade e se tornarem adultos saudáveis”, disse Neila Chaves, coordenadora de saúde bucal da SESAU Ananindeua.

Imagem: Agência Ananindeua