Clube do Remo é goleado de 4 a 1 pelo Náutico, em Recife

O Clube do Remo perdeu pela quarta vez no Campeonato Brasileiro Série C, desta feita, no Estádio dos Aflitos, em Recife. E aflita e a situação do Leão na Terceirona, pois foi goleado pelo Náutico por 4 a 1.

Demorasse mais um pouco e o placar aumentaria para os donos da casa.O jogo deste sábado, 25, deixa o Leão com com os mesmos quatro pontos e na 14a. posição, o que pode mudar conforme a combinação de resultados nesta sexta rodada do Brasileiro.Os gols do Timbu foram marcados por Gustavo Maia, Paulo Sérgio (2 gols) e Rafael Vaz.O Remo, no próximo sábado, 1°, encara o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Estado do Maranhão, pela sétima rodada, já ao comando do novo técnico Rodrigo Santana. Já o Náutico encara o São José, do Rio Grande do Sul.

O Jogo

Desde o começo da partida os donos da casa ditaram as regras e disseram quem mandava na área. A equipe azulina estava apática, apesar da excelente atuação do Macelo Rangel que fez excelentes defesas.Ainda no primeiro tempo a coisa piorou quando o Remo teve o jogador Sheldon expulso. Ele aplicou um carrinho em Sousa, que estava contra-ataque. O árbitro entendeu que o jogador foi nas pernas do adversário e não na bola e deu cartão vermelho direto para o zagueiro.O Remo ainda lutou mas a derrota já estava selada.

Foto: ASCOM Remo