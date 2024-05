Prefeitura transforma antiga área de descarte de lixo em campo de futebol

Cerca de 50 mudas de árvores foram plantadas na manhã de ontem, quinta-feira, 9, no campo verde que está sendo preparado para a prática de esporte, localizado entre os bairros Diamantino e Santo André, em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. Já há algum tempo, o local foi utilizado como um lixão de forma irregular. Desde o ano de 2017, a Prefeitura de Santarém vem trabalhando com políticas públicas para devolver a área à sociedade.

“Essa era uma área esquecida no coração de Santarém e desde que assumimos, nos responsabilizamos em reconstruir essa área verde que foi destruída ao longo dos anos. Instalamos guarita, colocamos vigilantes 24 horas para que as pessoas não pudessem mais jogar lixo aqui e de lá pra cá os resultados foram tão positivos que hoje a gente vê que dá até para começar a jogar futebol aqui nessa área, será um futuro complexo esportivo para os moradores aqui da zona sul da nossa cidade”, explicou o prefeito Nélio Aguiar.

A área está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), que assumiu, desde 2020, o papel de resguardar e urbanizá-la. De acordo com o titular da pasta, Jean Murilo, o plantio de mudas consiste em uma das etapas para melhorar a área onde será implantado o futuro campo de futebol.

“Por enquanto nós estamos atuando neste trecho da área, que inclusive foi topografada e nivelada no ano passado, justamente com o intuito de fazer esse campinho de futebol para os momentos de lazer aqui no bairro. Agora, estamos realizando esse plantio de mudas para que em breve essas árvores possam nos fornecer a sombra perfeita para apreciarmos uma boa partida de futebol nesse campo que antes era um verdadeiro lixão, e hoje nos dá orgulho de ver que o trabalho em equipe está gerando esse resultado que é só o começo”.

A transformação do antigo lixão em uma área arborizada é fruto de um trabalho em conjunto da Prefeitura junto a Associação dos Moradores do bairro do Santo André. Durante uma reunião junto à associação, o pedido para a criação do campo foi feito pela presidência.

Em 2023, os trabalhos de marcação topográfica e terraplenagem iniciaram,e com o apoio de equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), na manhã de hoje foram plantadas mais de 50 mudas de plantas entre Ipês e Bananeiras, com o auxílio de alunos e professores das escolas municipais Joaquim Cavalcante Maia e Rosineide Fonseca Vieira, Santo André, além dos Cemei’s Antônia Correa e Sousa e Raimundo Barbosa Pacheco.

Após a arborização, o próximo passo será a implantação de uma quadra de areia, um parquinho ecológico, feito de pneus, e a implantação de um ecoponto, além da abertura de um acesso que liga as Ruas Moura de Carvalho à Sol Nascente.

À frente do projeto pela Semurb, está a equipe coordenada por Idaliana Cardoso, assessora Técnica do Núcleo de Gestão e Planejamento de Saneamento Básico.

Imagens: Agência Santarém