PF prende abusador reincidente de menor. Foram encontrados vídeos do crime com o alvo.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 10, a operação Proteção, em Belém. O objetivo é combater crimes de armazenamento e produção de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil pela da internet.

No cumprimento do mandado, expedido pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém, os policiais encontraram um pendrive com grande quantidade de imagens e vídeos de abuso sexual contra menores.

O investigado foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil e conduzido à Superintendência da Polícia Federal.

A PF atestou que havia vídeos em que o investigado abusava sexualmente de um menor ainda não identificado. O alvo já havia sido preso por estupro de vulnerável em 2009 e foi solto em 2017.

Também foram apreendidos dois celulares e um notebook, que serão periciados.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e produção de imagens de abuso sexual infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável.

A operação foi denominada Proteção em referência ao contínuo trabalho realizado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Policia Federal para proteger menores de abusos sexuais cometidos pela internet.

Imagens: Ascom/SRPF