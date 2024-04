A força e liderança política, resultado de um trabalho notório na região nordeste paraense, rendeu aos membros da família Tonheiro, liderada pelo deputado estadual Antônio Tonheiro; à engenheira agrônoma Socorro Tonheiro, pré-candidata à prefeitura de Garrafão do Norte, a médica veterinária Fernanda Tonheiro, pré-candidata à prefeitura de Capitão Poço; e Marcos Tonheiro, prefeito de Irituia, despontarem como destaque na festa de premiação “50 personalidades mais influentes do Pará”, realizada na noite de sexta-feira, 5, no Hangar. Foi uma noite de gala no cenário político, econômico, agroindustrial, comercial e cultural na capital paraense.