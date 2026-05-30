Suspeita de Ebola: Ministério da Saúde diz que homem chegou em estado grave

Órgão afirmou que foi notificado sobre a situação e que foram adotadas medidas do Plano de Contingência Nacional

Giovana Christ, da CNN Brasil

O Ministério da Saúde se pronunciou sobre o caso de suspeita de Ebola registrado nesse sábado (30). O paciente em questão está internado e isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo.

Em nota enviada à CNN Brasil, o órgão afirmou que foi notificado sobre a situação e que foram adotadas as medidas previstas no Plano de Contingência Nacional para os casos de possibilidade da infecção viral.

De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente de 37 anos passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) — onde seu caso foi primeiramente investigado como malária — antes de ser transferido para o Emílio Ribas.Play Video

“Ao chegar à unidade de referência, encontrava-se em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação”, diz o documento.

Ele esteve recentemente na República Democrática do Congo (RDC), o que corroborou as suspeitas de Ebola.

Ainda não há confirmação de exames laboratoriais sobre a infecção e seu caso continuará em análise no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) está investigando o caso de suspeito de doença pelo vírus Ebola, registrado pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

“As medidas previstas foram adotadas a partir da identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos. O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Leia a nota na íntegra

O Ministério da Saúde informa que foi notificado, neste sábado (30/5), sobre um caso suspeito de Doença pelo Vírus Ebola (DVE) em um paciente de 37 anos, internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência para doenças infecciosas no estado de São Paulo.

O paciente esteve recentemente na República Democrática do Congo e apresentou sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito para febres hemorrágicas virais. Diante desse cenário, foram adotadas imediatamente as medidas previstas no Plano de Contingência Nacional, incluindo isolamento do paciente e início da investigação epidemiológica e laboratorial.

Antes de ser transferido para o Instituto Emílio Ribas, o paciente foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde apresentou febre alta e exames inconclusivos para malária. Ao chegar à unidade de referência, encontrava-se em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação.

A investigação é conduzida de forma conjunta pelas equipes de vigilância em saúde dos governos federal, estadual e municipal. Até o momento, não foi possível confirmar a província de origem do paciente na República Democrática do Congo, informação importante para a avaliação do risco epidemiológico.

Não há confirmação laboratorial para a doença pelo vírus Ebola. A suspeita está relacionada ao quadro clínico apresentado e ao histórico recente de viagem internacional. Os exames seguem em análise.

O Ministério da Saúde mantém monitoramento contínuo do cenário epidemiológico internacional e reforça a orientação aos serviços de saúde de todo o país para identificação precoce e manejo adequado de casos suspeitos, conforme previsto no Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais.

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