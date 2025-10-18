sábado, outubro 18, 2025
Libra tem decisão na Justiça para reaver valores bloqueados pelo Flamengo

Definição foi divulgada na noite desta sexta-feira (17) e dá prazo ao clube carioca

Leonardo ParrelaRafael Oliva, da Itatiaia

A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) conseguiu, na noite desta sexta-feira (17), uma decisão favorável na Justiça do Rio de Janeiro em relação aos valores bloqueados pelo Flamengo relativos ao repasse da TV Globo.

A desembargadora Lúcia Helena do Passo, da 11ª Câmara de Direito Privado, indicou o desbloqueio do “excesso de valores”. Atualmente, o valor bloqueado é de R$ 83 milhões.

O processo corre em segredo de Justiça. A Itatiaia apurou que a decisão é favorável ao bloco comercial ao passo que dá cinco dias úteis, a partir da próxima segunda-feira (20), para o Flamengo se posicionar sobre a situação. Caso o clube carioca não responda ao pedido, apenas R$ 1,6 milhão seguirá bloqueado.

O pedido da Libra era para que nenhum valor fosse bloqueado. A desembargadora, no entanto, ponderou e dará tempo para o clube carioca se posicionar apresentando cálculos com base nos diferentes cenários.

O valor restante, R$ 81,4 milhões, será dividido conforme o estatuto da Libra. O Flamengo, ainda membro do grupo, está incluído entre os clubes que receberão o valor.

O pedido de análise do agravo, por parte da Libra, estava na Justiça há quase 20 dias. Nesta semana, advogados do Atlético-MGSantos e Vitória foram presencialmente ao Tribunal no Rio de Janeiro para tentar solucionar a situação.

Foto: Adriano Fontes/Flamengo

