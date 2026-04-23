Preso por feminicídio de miss se enforca na cadeia, diz polícia

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi preso em flagrante por ter matado a namorada, a modelo Ana Luiza Mateus. Ele cometeu suicídio na cela da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro ontem, quarta-feira, 22.

Endreo se enforcou usando a própria bermuda e o local passou por perícia no início da noite. Por meio de uma nota, a delegacia informou que “segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos”.

O local do suicídio passou por perícia no início da noite. O suspeito tinha apresentado na delegacia o documento do irmão.

– A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informa que o homem preso em flagrante pelo feminicídio de Ana Luiza Mateus Souza foi encontrado morto no interior de sua cela. As primeiras informações apontam que ele tirou a própria vida por meio de asfixia, utilizando tecido da roupa. No curso das investigações, foi constatado ainda que o indivíduo utilizava documento de identificação em nome do irmão, fato posteriormente confirmado por perícia técnica. A Polícia Civil segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos – diz a nota da polícia.

De acordo com o delegado Renato Martins, Endreo se disse culpado pela morte de Ana Luiza.

– Ele diz que não foi ele que fez, mas que ele é o culpado. Ele falou uma série de impropérios pra ela, xingou disso, daquilo outro, diminuiu a pessoa dela como mulher, aquele aspecto de violência moral, de violência contra a mulher, extremamente abusivo. E ele diz apenas o seguinte: ‘eu sou o culpado, independentemente de eu ter feito ou não alguma coisa, eu sou o culpado disso tudo’. Essas são as palavras dele – relatou Martins.

Ana Luiza Mateus tinha 29 anos. Ela foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira. As informações são do G1.

Fonte e imagens: Portal Pleno.News