Pequenas empresas recebem injeção do governo do Estado com linhas de crédito

Aos empresários que se preparam ou pretendem fortalecer seus negócios para aproveitar a oportunidade gerada pela 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025, em Belém, o Governo do Estado, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará), disponibiliza linhas de crédito que incentivam o desenvolvimento da economia local, a geração de empregos e o reforço da responsabilidade social de negócios paraenses.

“Estamos em um grande processo para que, cada vez mais, evidenciar o quanto o empreendedor é importante para nós. O pequeno, o médio e o micro empreendedor muitas vezes têm receio de entrar na agência bancária, mas queremos reforçar que o Banpará está de portas abertas para acolher todos os empreendedores com diferentes produtos”, ressalta Ruth Mello, presidente do Banpará.

Uma dessas linhas é o CredCOP – fruto de uma parceria entre o Banpará e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae) – destinada ao Microempreendedor Individual (MEI) e às micro e pequenas empresas paraenses que buscam recursos para se prepararem para a COP 30.

TURISMO

Além do CredCOP, o Banpará disponibiliza outras linhas de crédito voltadas ao turismo, como o “CredTurismo”, destinado a empreendedores do setor cadastrados no Cadastur, que oferta financiamento para fomentar atividades produtivas do setor.

Há, também, o “CredTemporada” direcionado a locatários que utilizam plataformas como Airbnb e Booking, promovendo o desenvolvimento da economia compartilhada; e o “Fungetur”, linha de crédito para capital de giro, aquisição de bens e obras civis voltadas à implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos.

Sustentabilidade – O Microcrédito Banpará Bio e a linha de crédito de Energia Solar do Banpará são destaques entre as iniciativas alinhadas às diretrizes de promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, as quais são à base da COP 30.

Voltada aos pequenos e médios produtores rurais, entre eles, agricultores familiares, o Banpará Bio, linha de crédito inserida no Programa Territórios Sustentáveis, o qual integra o Plano Amazônia Agora (PEAA), executado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), é uma das estratégias do governo estadual para fortalecer a produtividade no campo com a manutenção da floresta em pé.

Outra frente é a linha de financiamento para Energia Solar, que viabiliza a aquisição de equipamentos para a geração de energia elétrica por meio da radiação solar. O crédito pode ser utilizado para o consumo residencial, comercial ou industrial. O destaque é que a energia depende do sol, fonte inesgotável e gratuita, por isso, apresenta baixo impacto ambiental, já que a produção de energia fotovoltaica não gera emissão de gases de efeito estufa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias