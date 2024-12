Posse da Diretoria do Círio 2025 será no próximo dia 6 de dezembro

No próximo dia 06 de dezembro, o novo coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para o biênio 2025/2026, Antônio Sousa, nomeado no último dia 22 de novembro pelo Arcebispo da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, anuncia os membros que comporão sua equipe na Diretoria do Círio para o ano de 2025. O evento será às 18h, com missa na Basílica Santuário, seguida da cerimônia de posse, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré. A composição das oito diretorias executivas será alterada e anunciada neste dia. A escolha da equipe que ficará à frente da organização do Círio 2025, edição número 233 da maior festa de fé do povo paraense, será feita pelo diretor-coordenador da festa em conjunto com o Presidente da Diretoria, Pe. Francisco Assis.

Uma vez empossada, a nova diretoria dará início a elaboração da agenda oficial do Círio 2025 e, logo em seguida, concepção do plano de trabalho para a festividade.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é composta, normalmente, por até 35 casais, das mais diversas profissões e vivências, sendo cinco beneméritos, com a missão de organizar uma das maiores festas religiosas do mundo, o Círio de Nazaré, juntamente com os padres barnabitas e a Arquidiocese de Belém.

Os membros da DFN têm mandato de um ano, as exceções são os beneméritos, com mandado vitalício, o coordenador atual, que tem mandato de dois anos, e o coordenador anterior, que também tem dois anos de permanência após seu mandato. A DFN é composta por oito diretorias executivas. As diretorias executivas são de evangelização, procissões, decoração, administrativo-financeira, arraial e arrecadação, eventos, marketing e engenharia e patrimônio. Cada diretoria tem um membro responsável.

O atual coordenador, Antônio Sousa, foi anunciado por Dom Alberto na noite do encerramento da festividade deste ano, dia 27 de outubro. Antônio e Rosa Sousa participam da DFN há 20 anos. Casados há 39 anos, possuem três filhos e dois netos. “Nestes anos já passamos por algumas diretorias internas, como decoração, eventos e evangelização, mas há mais de 10 anos, participamos da diretoria de procissões e administrar 14 procissões em 20 dias de festividade é uma bênção e um trabalho grandioso. Agora recebi uma nova missão e, junto com o restante da DFN, teremos a responsabilidade de organizar o Círio de Nazaré no ano da COP em Belém, em que nossa cidade estará mais ainda recebendo visitantes de todo o mundo, e vamos levar ao conhecimento desses visitantes nossa fé e devoção, porque não existe igual em lugar nenhum. O mundo vai conhecer e se emocionar. O Círio de Nazaré em 2025 será ainda mais especial”, ressalta o coordenador Antônio Sousa.

HISTÓRIA

A Diretoria da Festa foi criada em 1910 e hoje é formada por componentes católicos ligados às várias paróquias da Arquidiocese de Belém. Pode ser composta por até 35 diretores, sendo cinco beneméritos e trinta com mandato provisório. Um regimento interno define deveres, obrigações e condições para execução das atividades da Diretoria da Festa, dentre as quais garante o trabalho voluntário (não remunerado) de todos os membros.

O Diretor Presidente sempre foi o Vigário e como membro nato, não se sujeita a tempo determinado, uma vez que sua função está vinculada a de Reitor da Paróquia de Nazaré. O atual é o Pe. Francisco Assis Maria de Oliveira.

Antigamente não existia a figura do Coordenador, mas sim de um Vice-Presidente. Somente a partir de 1973 é que o cargo foi criado, substituindo o primeiro vice-presidente, que tinha o mandato anual. O mandato do Diretor Coordenador é de 24 meses. Já os diretores membros têm mandato de 12 meses, podendo ser reconduzidos a novo período, que inicia logo após a posse, em dezembro. Os Beneméritos foram instituídos a partir de 1983, com dois Diretores, até que em 1990 chega-se ao número atual de cinco Diretores Beneméritos.

No início das festividades do Círio, em 1793, o responsável pela organização da festa foi o governador Souza Coutinho. Depois, irmandades ou confrarias eram as encarregadas de organizar a festa nazarena, em uma sucessão anual, até a criação da Diretoria. Embora, oficialmente, só participem da composição da diretoria os homens, o trabalho é, na realidade, feito por casais, cabendo às esposas vários detalhes da Festa, além do apoio aos eventos que antecedem e sucedem as procissões do calendário oficial do Círio de Nazaré.

