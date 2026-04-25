Programação especial no Mangal das Garças une educação ambiental e atividades infantis neste domingo (26)

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças preparou uma programação especial para este domingo (26), com atividades voltadas à educação ambiental e ao público infantil. A iniciativa inclui mais uma edição dos projetos Momento Ecozoo e Ecoarte, reunindo lazer e conhecimento em um dos principais espaços turísticos da capital paraense. O evento começa às 9h30, no anfiteatro do parque, e a participação é gratuita.

Nesta edição, o destaque do Ecozoo será o guará, ave típica de regiões de manguezal. A atividade acontece mensalmente e tem como proposta apresentar ao público uma espécie do parque, permitindo que visitantes tirem dúvidas, façam registros fotográficos e conheçam mais sobre os hábitos e características dos animais.

O guará, cujo nome científico é Eudocimus ruber, é conhecido pela coloração vermelha intensa das penas. Essa característica está diretamente ligada à alimentação do animal, rica em betacaroteno, substância encontrada em crustáceos e pequenos mariscos consumidos na natureza.

“O Demolidor (guará do parque) possui deficiência visual e nasceu aqui mesmo no Mangal, em uma ninhada de setembro de 2024. Trata-se de uma ave que vive, normalmente, em áreas de manguezal, onde realiza o forrageamento, ou seja, a busca por alimento. Esse processo acontece na lama: ela encosta o bico e o movimenta para sentir a textura e localizar pequenos organismos, como camarões e outros crustáceos. Em cativeiro, a dieta dele é adaptada com ração enriquecida para garantir a manutenção da cor vibrante. Sem a ingestão adequada dessa substância, a coloração das penas pode se tornar mais clara e opaca”, afirma a técnica ambiental do Mangal das Garças, Beatriz Tavares.

As atividades do dia continuam com o Ecoarte, que inicia às 10h. A oficina desta semana será em comemoração ao Dia Mundial do Livro (celebrado em 23 de abril), com a produção de livros pop-up. Todo o processo será guiado pela Cumbuca – Oficinas Criativas.

“Os livros são uma importante ferramenta de desenvolvimento e educação. Nos dias atuais, com as tecnologias cada vez mais avançadas, o desenvolvimento cognitivo pode acabar ficando em segundo plano. A oficina vem com o objetivo de destacar a importância da leitura e do aprendizado para as crianças, de um modo criativo, que instigue a curiosidade e, ao mesmo tempo, permaneça na memória, incentivando o desenvolvimento do lado literário”, afirma a idealizadora da Cumbuca, Mayara Cohen.

Além dos projetos infantis, o Mangal das Garças mantém uma programação diária. Confira:

8h30 – Alimentação das iguanas;

10h – Soltura das borboletas (consultar na bilheteria);

10h15 – Alimentação das tartarugas;

10h30 – Passeio com rapinantes diurnas (terça a sexta);

11h, 15h e 17h30 – Alimentação das garças;

16h30 – Passeio com as corujas (terça a sexta);

O Momento Ecozoo e Ecoarte são iniciativas realizadas pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal. O objetivo é difundir a educação ambiental, além de oferecer cultura e lazer ao público infantil.

Serviço:

Momento Ecozoo com o Guará e Ecoarte – oficina de produção de livros pop-up.

Domingo (26/04), a partir das 9h30, no anfiteatro do Parque Zoobotânico Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha.

Funcionamento do Mangal: terça a domingo, das 8h às 18h. Fechado às segundas para manutenção. Entrada gratuita.

Espaços monitorados (Borboletário e Memorial da Navegação): R$ 9 (inteira) e R$ 4,50 (meia).

Fonte: Agência Pará