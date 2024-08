Projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará vai a novos municípios

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia nesta sexta-feira, 16, mais uma etapa do Projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará. Realizado desde 2020, o projeto percorre as regiões do Estado, levando ações educativas e conscientização sobre comportamento seguro no trânsito aos municípios. O objetivo é reduzir os sinistros a partir da aproximação do Detran com a população local com orientações educativas que levam em consideração o perfil do trânsito de cada cidade paraense.

Em 2024, o projeto já percorreu mais de 25 municípios nas regiões do Marajó, Caeté e Guamá. Dessa vez, as equipes da Coordenadoria de Educação de Trânsito estarão na região do Capim, nos municípios de Capitão Poço, Irituia, Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Tomé-Açu e Concórdia do Pará.

“Desta vez serão 9 municípios de uma região de grande fluxo de veículos e sensível a acidentes e que, portanto, merece atenção especial dos órgãos de trânsito. Ao longo de quase 30 dias, nossas equipes estarão presentes nessa região com ações educativas em vias, escolas, empresas e instituições públicas e privadas, junto à população e profissionais do trânsito para formar cidadãos e conscientizar a população de que o trânsito seguro só será possível com a participação de toda a sociedade”, explica o diretor técnico-operacional, Bento Gouveia.

As equipes formadas por um total de 30 servidores da educação realizam as ações no período de 16 de agosto a 14 de setembro. Cada município receberá ao mesmo tempo orientações em vias públicas e comunidades, palestras em empresas, formação para taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte escolar e de emergência, atividades lúdicas em escolas e curso de agentes multiplicador em educação para o trânsito.

Segundo Gouveia, o objetivo é que a população local absorva as orientações educativas do Detran e passe a adotar um comportamento de fato seguro e, ao mesmo tempo, repasse o conhecimento a familiares e amigos. Todas as ações são realizadas em parceria com os órgãos municipais de trânsito para ampliar os resultados em cada município. Além da região do Capim, o projeto também acontecerá a região do Baixo Amazonas ainda este ano.

