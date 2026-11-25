Uma mudança na legislação dos direitos autorais em discussão na Câmara dos Deputados pode atingir diretamente músicos, compositores e intérpretes paraenses. O Projeto de Lei 888/2025, de autoria do deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), propõe tornar facultativo o pagamento da retribuição autoral ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), além de impedir a cobrança obrigatória pelo órgão. A proposta ganhou novo impulso em outubro, quando teve aprovado o regime de urgência, e agora está sob relatoria na Câmara.

O debate tem consequências particularmente importantes para o Pará, onde a remuneração dos criadores musicais já enfrenta obstáculos. Dados do Ecad mostram que o Estado arrecadou R$ 12 milhões em direitos autorais em 2025, mas poderia ter chegado a quase R$ 20 milhões. Quase metade das cobranças emitidas naquele ano, 45%, não foi paga. Nos últimos quatro anos, os débitos acumulados chegaram a R$ 27 milhões.

O problema aparece também nos grandes eventos municipais. Em Conceição do Araguaia, por exemplo, a dívida da prefeitura com o Ecad alcançou R$ 6,4 milhões, incluindo débitos relacionados ao Fest Verão. A inadimplência compromete a remuneração de quem tem músicas executadas em apresentações públicas.

A preocupação com o projeto é que a flexibilização do pagamento reduza ainda mais a proteção financeira de quem vive da criação musical. Atualmente, 85% dos valores arrecadados pelo Ecad são destinados a compositores, intérpretes, músicos e demais titulares de direitos autorais. Outros 6% ficam com as associações e 9% cobrem os custos operacionais do escritório.

O parecer apresentado na Comissão de Cultura pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) apontou riscos à sustentabilidade econômica do sistema de direitos autorais e defendeu a rejeição da proposta original, com substitutivo. A discussão envolve também a necessidade de transparência nos critérios de cobrança e distribuição dos recursos.

Para a música paraense, que tem na produção autoral uma de suas marcas culturais, a discussão vai além de uma disputa administrativa entre entidades. Envolve a sobrevivência econômica de artistas que movimentam festas populares, festivais, aparelhagens, bares e palcos pelo Estado. Em um mercado no qual a música é presença constante, o direito de criar precisa vir acompanhado do direito de receber. Afinal, cultura também é trabalho.

Por Paulo Silber/Imagem: Reprodução (Cidade 091)