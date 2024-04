Imposto de Renda: Senado vota nova faixa de isenção nesta terça

O plenário do Senado Federal vota nesta terça-feira (16) o projeto (PL 81/2024) que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. O texto já passou pela Câmara dos Deputados. Emendas rejeitadas na CAE podem ser reapresentadas.

O projeto, do deputado federal José Guimarães (PT-CE), teve voto favorável do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) na CAE. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou-o como prioridade para abril.

Segundo o projeto, quem ganha até R$ 2.259,20 mensais não pagará mais imposto. Antes, o limite era R$ 2.112,00. Ele também ajusta os valores sujeitos a tributação zero para outras faixas de renda. O imposto incidirá sobre valores acima da faixa de isenção, como agora.

Com o salário mínimo agora em R$ 1.412,00, quem ganha dois salários mínimos (R$ 2.824,00) passa a não pagar imposto, antes 7,5%. Com a nova isenção de R$ 2.259,20, não haverá cobrança sobre a diferença de R$ 564,80 entre o salário e o limite de isenção.

Isso se deve à lei que permite desconto de 25% sobre o limite de isenção, R$ 564,80, para manter a política de valorização do mínimo (Lei 14.663, de 2023).

Fonte: IG/Foto: Pedro França/Agência Senado