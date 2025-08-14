quinta-feira, agosto 14, 2025
Protesto em Parelheiros termina com ônibus incendiado e passageiros assustados

Um ônibus da linha 6091-10, que fazia a rota Vargem Grande-Terminal Santo Amaro, foi incendiado com passageiros dentro em Parelheiros, região sul de São Paulo. O ataque ocorreu por volta das 19h desta quarta-feira (13), próximo ao Céu de Parelheiros, e causou pânico entre os ocupantes do veículo.

“Jogaram fogo com a gente dentro, isso é inaceitável”, relatou um passageiro que presenciou o momento. A situação foi extremamente perigosa e traumática para as pessoas que estavam no ônibus.

Segundo informações, o protesto violento pode ter sido motivado por uma operação policial em uma ocupação irregular na região. O incidente é investigado pelas autoridades, que tentam identificar os responsáveis.

O ataque interrompeu a circulação da linha de ônibus até ás 3h30 desta quinta-feira (13), causando transtornos no transporte público e gerando indignação na população local.

