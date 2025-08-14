Vídeo: Hytalo Santos recebe oração de pastora e vídeo viraliza

O influenciador digital Hytalo Santos, investigado por suspeita de exploração infantil, foi visto em um vídeo na última quarta-feira (13) recebendo orações de uma pastora em uma igreja evangélica. O vídeo mostra o criador de conteúdo chorando, enquanto outros fiéis oram por ele.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Hytalo teria ido para a cidade de Igaratá, no interior de São Paulo, após um mandado de busca e apreensão ser cumprido em sua casa em João Pessoa (PB), também na quarta-feira (13/8). As autoridades informaram que o influenciador já havia saído do local antes da chegada dos agentes, levando vários equipamentos eletrônicos. Por isso, um juiz avalia se essa atitude pode ser considerada obstrução da justiça, o que poderia levar a um mandado de prisão preventiva.

Em nota enviada à CNN, Hytalo Santos negou as acusações de exploração de menores e afirmou que todo o conteúdo com crianças e adolescentes foi gravado com a autorização e o acompanhamento dos responsáveis. Ele também defendeu que não tentou obstruir as investigações e está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

