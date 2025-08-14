quinta-feira, agosto 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Hytalo Santos recebe oração de pastora e vídeo viraliza

O influenciador digital Hytalo Santos, investigado por suspeita de exploração infantil, foi visto em um vídeo na última quarta-feira (13) recebendo orações de uma pastora em uma igreja evangélica. O vídeo mostra o criador de conteúdo chorando, enquanto outros fiéis oram por ele.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Hytalo teria ido para a cidade de Igaratá, no interior de São Paulo, após um mandado de busca e apreensão ser cumprido em sua casa em João Pessoa (PB), também na quarta-feira (13/8). As autoridades informaram que o influenciador já havia saído do local antes da chegada dos agentes, levando vários equipamentos eletrônicos. Por isso, um juiz avalia se essa atitude pode ser considerada obstrução da justiça, o que poderia levar a um mandado de prisão preventiva.

Em nota enviada à CNN, Hytalo Santos negou as acusações de exploração de menores e afirmou que todo o conteúdo com crianças e adolescentes foi gravado com a autorização e o acompanhamento dos responsáveis. Ele também defendeu que não tentou obstruir as investigações e está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Protesto em Parelheiros termina com ônibus incendiado e passageiros assustados
Próximo artigo
Incêndio de grandes proporções atinge loja de calçados em Ananindeua

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,875FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315