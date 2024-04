PT e outros sete partidos confirmam o apoio à candidatura de Edmilson Rodrigues para a reeleição à Prefeitura de Belém

A candidatura à reeleição do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) recebeu apoio oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) na manhã deste domingo, 28, durante plenária no auditório do Sindicato dos Urbanitários. Na ocasião, foi tratado acerca da designação do candidato a vice-prefeito da futura coalização. A decisão oficial dos membros do Diretório Municipal foi tomada e veio a confirmação de sete partidos em adesão a Edmilson, formando uma ampla frente de centro-esquerda.

O petista Edilson Moura, ex-deputado estadual, é o atual vice-prefeito, que ocupou o cargo enquanto o prefeito cuidava de acompanhar a situação grave de saúde de seu filho em Joinville, Santa Catarina.

“Reconhecemos a reeleição do prefeito Edmilson como o melhor caminho para Belém e a população. É um prefeito que tem o comprometimento com as questões sociais, além de ter a mesma linha de atuação e história parecida com a do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva”, destacou o presidente do Diretório Municipal do PT, Bira Rodrigues. A decisão será comunicada oficialmente ao Diretório Nacional da legenda e também a Edmilson Rodrigues.

O PT ainda debate internamente pela legenda, com a federação (formada junto ao PCdoB e PV) e com o PSOL, os nomes para a candidatura a vice-prefeito conforme explicou Bira.

“Sou grato pelo apoio do meu partido, o PSOL, e dos nossos aliados no Rede, PCdoB, PV, PDT, PSB, e, especialmente ao PT, que, neste domingo, coroou em plenária o alinhamento conosco nessa missão. Obrigado por compartilharem comigo o sonho e o compromisso de transformar Belém em uma cidade cada vez melhor para todas e todos”, declarou Edmilson Rodrigues ao tomar conhecimento da decisão do diretório petista.

A decisão do Diretório Municipal do PT foi tomada por 45 do total de 46 dirigentes, pois um deles se ausentou durante o evento por motivo de saúde.

A decisão unânime do partido, segundo Bira, “reconhece que a atual gestão enfrentou problemas e não se exclui disso, pois estamos em secretarias importantes – Secretarias de Economia (Secon) e Saneamento (Sesan) e também na Fundação Papa João XXIII (Funpapa). Mas as condições objetivas reais para se fazer uma gestão melhor não estavam dadas. Recebemos uma prefeitura em decadência profunda. Nos dois primeiros anos, enfrentamos a pandemia, tendo como prioridade salvar vidas. O governo federal da gestão de Jair Bolsonaro inviabilizou a prefeitura de realizar ações imediatas para a melhoria da qualidade de vida da população, como empréstimos em bancos federais e a redução de repasses de fundos da educação e da saúde. Não havia a parceria necessária entre os entes federativos. E, ainda, houve queda na arrecadação dos municípios”, enumerou.

A perspectiva do líder petista é que a relação da gestão municipal, com Edmilson à frente da Prefeitura de Belém, com o governo do presidente Lula seja gradativamente ampliada e fortalecida. “A relação da gestão municipal com a federal só melhorou com a eleição do Lula. Sabemos que a nova gestão ainda precisou de uns meses para levantar a situação dos municípios e começar a responder (às expectativas de Belém). Hoje, esse entrosamento é significativo para trazer avanços a Belém, Vamos chegar com a cidade transformada para a COP 30”, conclui Bira.

“Nos últimos três anos, nossa cidade enfrentou uma queda de cerca de R$ 600 milhões em receitas. Escolhi enfrentar os desafios, mesmo que as soluções não viessem no tempo desejado. A mudança chegou. As ruas estão cada dia mais limpas, os bairros, especialmente os mais carentes, ganham vias pavimentadas, e os patrimônios históricos, como o Cine Olympia, o Mercado de São Brás e o Ver-o-Peso, estão sendo revitalizados, trazendo de volta o orgulho de nossa rica cultura”, declarou Edmilson.

A partir de 2024, o prefeito evidencia um contexto de múltiplas possibilidades de expandir em obras e serviços para Belém: “O presidente Lula atendeu ao meu pedido para trazer a COP 30 para nossa capital e, com isso, teremos um avanço substancial em nossa economia e turismo, abrindo oportunidades de emprego e de melhor qualidade de vida às nossas famílias”.

Imagens: Wallace Sousa/PT