Messi revela qual será seu último clube antes de se aposentar

Lionel Messi revelou nesta quarta-feira (12) que o Inter Miami, sua equipe nos Estados Unidos, será seu último clube antes de se aposentar. Além disso, o craque argentino confessou ter noção de que sua carreira está se aproximando do final, por isso tenta aproveitar ao máximo.

“Sim, acredito que sim. Hoje creio que (o Inter Miami) vai ser meu último clube, sim”, disse o craque à “ESPN” argentina. No entanto, Messi afirma que ainda não sabe quando será o momento de tomar a decisão de pendurar as chuteiras.

“Não estou (preparado para deixar o futebol). Fiz isso a vida inteira, adoro jogar bola, curto o treino, o dia a dia, o jogo. Sim, um pouco de medo de quando terminar tudo sempre existe. Mas não penso nisso, tento desfrutar muito mais de tudo, porque tenho consciência de que falta cada vez menos”, acrescentou o craque.

O camisa 10 também falou sobre sua mudança aos Estados Unidos: “Foi um passo difícil deixar a Europa para vir aqui (nos EUA). O fato de ter sido campeão do mundo ajudou para ver a coisa de outra maneira”.

Messi em Miami

No ano passado, o craque argentino surpreendeu a todos ao anunciar sua ida ao Inter Miami, uma vez que estava livre no mercado após encerrar seu vínculo com o PSG. Com os norte-americanos, Messi tem contrato até dezembro de 2025.

Após acertar a chegada de Messi, o Inter Miami juntou alguns de seus ex-companheiros do Barcelona ao plantel. Hoje, Jordi Alba, Busquets e Suárez também fazem parte da equipe norte-americana. Di María, que joga com Messi na seleção argentina, também parece estar chegando ao clube.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Twitter