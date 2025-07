Bella Ramsey fala sobre bastidores de “The Last of Us”: “Exaustivo”

Atriz que interpreta Ellie na série também comentou sobre os caminhos que a terceira temporada seguirá

Giovana Christ, da CNN

A atriz Bella Ramsey, 21, comentou sobre a rotina de gravações da segunda temporada da série “The Last of Us” e quais caminhos a narrativa deve seguir após a saída de Pedro Pascal, 50, e do produtor executivo Neil Druckmann, 46.

“Eu fico tipo, como diabos eu consegui fazer isso? É tão exaustivo, física e emocionalmente. Você simplesmente faz porque precisa. E tive o apoio da equipe”, disse.

Em entrevista à Variety, publicada neste sábado (25), ela contou sobre a sensação de ser convocada como protagonista para a terceira temporada de “The Last of Us” após a morte do personagem de Pedro Pascal no título.

“É como se você fosse o chefe do departamento de atuação. Há algo nessa responsabilidade que eu realmente gosto. E meio que dita, de certa forma, como é o ambiente em que os membros do elenco estão entrando e se comportando”, contou.

Bella disse que, mesmo com a saída do produtor Druckmann, a narrativa não mudará, já que foi ele quem criou a série e sua história sempre estará presente. Quando questionada sobre o que acontecerá com sua personagem, Ellie, na terceira temporada, ela disse que já sabe, mas que ainda não pode revelar.

A atriz também comentou sobre ser famosa desde criança: “[Quando eu comecei] não estava fazendo isso nem para realmente ter sucesso. Era algo com que eu nunca tinha sonhado. Acabei conseguindo esse teste para ‘Game of Thrones’ e de repente estava no set. Esse foi meu primeiro emprego”.

Terceira temporada

As cenas finais da segunda parte de “The Last of Us” trazem suspense sobre o que está por vir. Nos últimos momentos Abby (Kaitlyn Denver) e Ellie ficam cara a cara novamente e, ao descobrir que a protagonista matou seus amigos, a antagonista dispara: “Eu deixei você viver, e você desperdiçou”. É ouvido um tiro e a cena corta para o passado.

A terceira temporada mudará de perspectiva para mostrar ao público a jornada de Abby após matar Joel, da mesma forma em que o jogo “The Last of Us Part II” (2020) mostra aos jogadores o lado dela da história.

Os próximos episódios ainda não têm data de lançamento confirmada, mas se a terceira parte seguir o mesmo padrão de intervalo de dois anos entre a primeira (2023) e a segunda (2025), ela poderá retornar no início de 2027.

HBO/Divulgação