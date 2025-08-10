domingo, agosto 10, 2025
RB Bragantino e Cruzeiro empatam pelas quartas do Brasileirão Feminino

Massa Bruta dominou o primeiro tempo, mas Cabulosas reagiram na etapa final; decisão fica para jogo da volta em Minas

João Pedro Andrada, da Itatiaia

O primeiro capítulo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino terminou sem vencedoras. Na manhã gelada deste domingo (10), no estádio do Canindé, em São Paulo, RB Bragantino e Cruzeiro ficaram no 0 a 0, em duelo marcado por equilíbrio, disputa intensa e poucas chances claras de gol.

A vaga na semifinal será decidida no jogo de volta, no próximo domingo (17), às 10h30 (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro chegou embalado pela melhor campanha da primeira fase — líder com 36 pontos e apenas uma derrota em 15 partidas —, mas precisou lidar com desfalques importantes, incluindo a zagueira da Seleção Brasileira Isa Haas.

Do outro lado, o Bragantino garantiu vaga no mata-mata apenas na última rodada, com goleada sobre o 3B da Amazônia.

Como foi o jogo

O início no Canindé foi de muita marcação e poucos espaços. O Bragantino cresceu na reta final do primeiro tempo, criando suas melhores oportunidades com Paulina e Pâmela dos Santos, mas parou na goleira Camila e na própria pontaria. O Cruzeiro, discreto na primeira metade, só assustou em contra-ataque puxado por Marília.

Na volta do intervalo, o técnico Jonas Urias mudou o cenário ao lançar Vanessinha e Letícia Ferreira, e o time celeste passou a controlar mais a bola e chegar com perigo. Bedoya arriscou de longe, Letícia teve duas boas oportunidades, e Gisseli desperdiçou grande chance já nos acréscimos. O Bragantino, que dominara antes, se fechou e administrou o empate.

O segundo e decisivo jogo entre Cruzeiro e Bragantino será disputado no Independência, no próximo domingo, dia 17, às 10h30. Quem vencer avança; em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

