Flamengo vence Palmeiras e abre vantagem nas quartas do Brasileiro Feminino

Jogo no Raulino de Oliveira foi movimentado; Djeni, do Flamengo, e Tainá Maranhão, do Palmeiras, foram os destaques

Ana Cristina Schwambach, da CNN

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste domingo (10) pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o confronto foi movimentado.

Djeni foi o destaque do Flamengo, com dois gols, Jucinara também marcou pelo Rubro-negro. Já do lado das Palestrinas, Tainá Maranhão fez os dois gols.

O resultado garante vantagem para o Flamengo no jogo de volta. Agora, o time carioca precisa apenas de um empate para garantir vaga nas semifinais do Brasileirão. Já o Alviverde precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

A partida de volta será no próximo domingo (17), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri.

A vitória do Flamengo também quebrou um tabu. Foi a primeira do Rubro-negro sobre o Palmeiras no futebol feminino. Até o jogo deste domingo, Flamengo e Palmeiras tinham se enfrentado seis vezes e, em todas, o Alviverde levou a melhor.

 • MARIANA SÁ/FLAMENGO

