Remo bate Operário por 2 a 1 e se mantém na cola do G-4 da Série B

Mesmo saindo atrás no placar e tendo um gol inicialmente anulado, o Remo não desistiu. A equipe buscou a igualdade com a revisão do VAR e, em um contra-ataque letal perto do apito final, selou uma virada emocionante.

Na noite quente deste domingo (8), no Mangueirão, o Clube do Remo mostrou que a persistência e a força mental podem mudar o destino de uma partida. Em um duelo que testou os nervos da torcida azulina e teve o VAR como protagonista, o Leão Azul conquistou uma virada emocionante contra o Operário-PR.

Após sair atrás no placar com um gol de Rodrigo Rodrigues no início do segundo tempo, o Remo não se abateu. Aos 21 minutos, em um lance polêmico, Reynaldo marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O gol foi inicialmente anulado por toque de braço, mas a decisão foi revertida após análise do VAR, validando o empate azulino.

A virada veio nos minutos finais, aos 44. Em um contra-ataque letal, Pedro Rocha puxou a jogada pelo meio e serviu Sávio, que invadiu a área e finalizou com precisão na saída do goleiro Elias, garantindo a vitória do Leão no Mangueirão.

Com o resultado, o Remo subiu uma posição e agora ocupa o quinto lugar na tabela da Série B, com 20 pontos. A equipe está com a mesma pontuação do Coritiba, que fecha o G-4, mas leva vantagem no número de vitórias (6 contra 5). Já o Operário caiu para a 11ª colocação, permanecendo com 14 pontos.

Fotos: Ascom Clube do Remo