Crônica do dia a dia: O drama a bordo dos ônibus de Belém

A situação de nossos motoristas de ônibus é a mais absurda possível. O sindicato não tem visão para propor soluções para os problemas, apesar de ter obrigações com seus membros. Até agora se tem como certa pela tecnologia dos cartões a saída dos cobradores, o que já vem se conversando há muito tempo com as empresas, sindicatos e autoridades, mas o que não se estuda é a necessidade de uma segunda pessoa dentro do coletivo com quase ou até mais de uma centena de pessoas, todos e todas em situações como as que têm acontecido de agressões a motoristas por um passageiro insatisfeito, ou no caso dos vendedores violentos, em que a figura do motorista fica a mercê. O conforto melhorou, temos ônibus grátis domigos e feriados, temos veículos refrigerados (os geladões). As autoridades fazem sua parte, mas o drama é entre motoristas, passageiros e a falta de cobrador.

Imagine a celeuma que acontece quando um problema ocorre e o motorista tem que resolver contornando o problema, informando a base e negociando com os insatisfeitos. As agressões estão acontecendo e não vão parar por aqui as demais situações.

Os sindicatos devem se modernizar, pensar em situações e soluções rápidas para os problemas; decisões eficientes que em qualquer análise se veja a necessidade deste trabalhador. Os sindicatos sabem meu ponto de vista quanto às greves e paralisações que atingem apenas o povo pobre, quando decretam seus movimentos, paralisações e avisos, as metas dos tribunais e Ministério Público, quanto à quantidade de ônibus circulando, nunca foram cumpridas comprovadamente, como a porcentagem de ônibus circulando, quem fiscaliza?

O Ministério Público não vai ficar nas paradas contando ônibus, não é função da Polícia Militar, Polícia Municipal. O povo, coitado, sem tempo, resultando em sofrimento e precisa trabalhar, estudar, chegar em consultas e atendimento médico, muitas das vezes marcadas e canceladas pela falta da presença na hora certa, tendo que remarcar o atendimento e todas ou a maioria pelo SUS, o que terá de esperar a remarcação mais alguns, dias, semanas ou meses, fazer seus pagamentos e outras situações.

A saída são as vans, motos e veículos sucateados que servem de transporte alternativo, que por sinal é a salvação do povo nas ruas, mas ficando o povo entregue a veículos velhos e sucateados que a qualquer hora podem se envolver em um acidente, mas, somos agraciados com a misericórdia divina e nada acontece!

Obrigado mãezinha de Nazaré!

Que nas greves triplicam seus preços, mas voltando a situação, acredito que uma boa análise de situação, teremos na figura do extinto cobrador a nova figura de um gerente, para controlar e administrar a viagem, evitando assim problemas como os que aqui estão descritos. Basta ter apenas uma boa analise da situação de um coletivo que percorre dezenas de quilômetros cheio de vidas, entregue a uma pessoa na figura do motorista e que pode ter uma segunda gerenciando o local, evitando assim transtorno a população. Esta nova figura evitará o desemprego e teremos uma nova função, assim acredito resolver o problema.

*Por Repórter jimmynight, o Secretário Geral da Cidade