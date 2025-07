Remo empata com a Chap e volta ao G4 da Série B do Brasileiro

Clube do Remo e Chapecoense ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste domingo, 13, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense abriu o placar com gol relâmpago de Rafael Carvalheira no segundo tempo, mas ficou com um jogador a menos e cedeu o empate, com gol de Luan Martins. A partida teve, como é tradição, a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com o resultado, a Chapecoense perdeu a chance de entrar no G-4 e agora tem 23 pontos, em sexto lugar. Já o Remo chegou a 25 e assumiu momentaneamente a quarta colocação, já que o Avaí tem 24 e joga apenas nessa segunda-feira, 14, diante do Athletic-MG. O Fenômeno Azul, em Belém, tem de secar para que o Athletic vença.

PRIMEIRO TEMPO

A Chapecoense buscou, na Arena Condá, mais o ataque e teve as principais chances do primeiro tempo. Nos primeiros minutos, Walter Clar fez um cruzamento perigoso, mas Neto Pessoa não conseguiu dominar. Depois, foi a vez de Marcinho arriscar em chute rasteiro, mas o goleiro Marcelo Rangel defendeu, ele que tem o mesmo espírito profissional do antigo e sempre lembrado goleiro Vinícius. O Remo conseguiu responder com Marrony, que completou cruzamento de cabeça, por cima do gol.

Mas rapidamente a Chapecoense retomou o ataque com duas boas jogadas. Na primeira, Rafael Carvalheira ficou de frente com Marcelo Rangel, mas o goleiro conseguiu espalmar. Depois, Giovanni Augusto chutou forte e Rangel apareceu novamente para fazer bela defesa. Ainda deu tempo do goleiro defender chute de Marcinho, com as pontas dos dedos, que o confirmou como destaque do primeiro tempo.

GOL RELÂMPAGO NO FINAL

Na volta para o segundo tempo, o gol foi relâmpago, com 27 segundos. Após invertida para a direita, Maílton dominou na linha de fundo e cruzou rápido para a pequena área, encontrando Rafael Carvalheira, que não desperdiçou.

A situação da Chapecoense se complicou um pouco quando o árbitro foi chamado pelo VAR para possível cartão vermelho para o volante Bruno Matias, por falta em Pavani. Ele seguiu a recomendação e o time catarinense ficou com um jogador a menos aos 23 minutos.

Com a vantagem numérica, o Remo foi para o abafa e assustou quando Sávio tentou um cruzamento, mas a bola foi em direção ao gol. Léo Vieira estava esperto e evitou o empate. A Chapecoense respondeu com Walter Clar, que chutou dentro da área, mas Marcelo Rangel defendeu outra na partida.

De tanto insistir, porém, o Remo conquistou o empate. Aos 49 minutos, Luan Martins deixou tudo igual. Após cruzamento, ele apareceu bem na pequena área e completar de cabeça. A partida foi até os 57 minutos, mas o placar não se alterou mais.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 17ª rodada, o Remo entra em campo na quinta-feira, às 21h35, quando recebe o Novorizontino no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edigar Proença, o Novo Mangueirão, em Belém. Já a Chape joga no domingo, 20, às 18h30, em visita ao América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG).

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo