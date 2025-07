Mundial: Palmer exalta atuação do Chelsea: “Ninguém acreditava na gente”

O meia inglês falou sobre o belo desempenho da sua equipe na final do torneio

Victor Fardin, da CNN

Com uma atuação irretocável, o Chelsea derrotou o PSG por 3 a 0 e se sagrou campeão da primeira edição do Mundial de Clubes. Destaque da equipe inglesa com dois gols na decisão, Cole Palmer exaltou o desempenho do seu clube na decisão e em toda a campanha.

“É um grande sentimento, é ainda melhor porque ninguém acreditava na gente antes do jogo. A gente sabia que era um jogo muito difícil, contra um grande time, mas estamos muito felizes”, falou o meia após o final da partida.

Grande destaque do Chelsea, Palmer foi decisivo em segunda decisão da equipe na temporada. No final do mês de maio, ele anotou duas assistências na final da Conference League, contra o Real Betis, que terminou em título para os ingleses depois de vitória por 4 a 1.

“Eu gosto de finais. Estamos construindo algo especial, importante. É um time jovem, e acredito que estamos na direção certa”, completou o inglês. Ao todo, Cole Palmer participou de oito gols em sete decisões desde que desembarcou no clube de Londres, em janeiro de 2023.

