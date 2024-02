Remo fará primeiro jogo fora de casa em 2024 na estreia da Copa do Brasil

Após uma maratona de partidas na capital paraense, o Clube do Remo fará seu primeiro jogo fora de casa em 2024 na próxima semana. E será logo uma partida decisiva: a estreia na Copa do Brasil.

O Leão vai enfrentar o Porto Velho, em Rondônia, na primeira fase da maior competição mata-mata do país. Para isso, o clube azulino vai precisar viajar mais de 2,500 km até a capital rondoniense.

Mesmo com a vantagem do empate para se classificar, o Remo não espera um jogo fácil. A expectativa é que o Porto Velho se lance ao ataque e faça ‘o jogo da sua vida’, em busca da tão sonhada classificação.

Até agora, o Leão disputou cinco partidas no ano, e todas em Belém. Por problemas na estrutura do estádio do mandante, ou venda do mando de campo, os azulinos se dividiram entre jogar no Mangueirão e Baenão em 2024.

O confronto entre Porto Velho e Remo será na terça-feira, dia 20, às 16h30. O Portal Roma News faz a cobertura completa do jogo e você não perde nenhum lance.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: Divulgação