PSG fica de olho no atacante Rafael Leão, do Milan

Com a saída de Kylian Mbappé, ao fim da temporada, o PSG já busca novas alternativas para o ataque do clube. O atacante francês, inclusive, já informou aos companheiros do elenco que deixará o time, à partir de junho. Segundo a “Gazzetta dello Sport”, a mira dos franceses é Rafael Leão.

O jornal italiano garante que o atacante português é um dos candidatos para chegar ao novo time. Entretanto, o Milan não deverá facilitar a venda do jogador.

Com contrato até 2028, a multa de Leão está na casa dos 175 milhões de euros (R$ 936 milhões). O Milan considerará uma proposta acima dos 100 milhões de euros (R$ 535 milhões) por Rafael.

Na lista do PSG, além do português, Victor Osimhen, atacante do Napoli, além de Mohamed Salah, do Liverpool, também estão na mira.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: Divulgação