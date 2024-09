Resíduos de poda de árvores retirados pela Equatorial são utilizados em projeto que atende animais vítimas de maus-tratos em Belém

Doação de resíduos melhora o conforto dos animais nas baias, além de promover prática sustentável.

Na última terça-feira, 10, a Equatorial Pará entregou resíduos de poda de árvores ao projeto Carroceiro da Universidade Federal Rural da Amazônia, que oferece atendimento clínico gratuito a animais de tração, como cavalos, burros e jumentos. Além dos cuidados médicos, o projeto também desempenha um papel importante na conscientização dos proprietários sobre a importância de manter esses animais saudáveis, evitando maus-tratos.

Os resíduos de podas triturados são colocados nos estábulos para absorver a umidade e auxiliar no conforto pós-operatório desses animais. Além disso, após a retirada desse material, ele é reaproveitado e usado como adubo para a plantação.

Arnaldo Andrade, engenheiro ambiental da área de Meio Ambiente da Equatorial Pará, comenta a importância dessa atividade.

“A doação desses resíduos para a UFRA é uma iniciativa sustentável. Além de ser uma atividade que contribui para o meio ambiente, auxilia também no bem-estar dos animais que são tratados na instituição”, destaca Arnaldo.

Heriberto Figueredo, diretor técnico do Projeto Carroceiro, explica sobre a iniciativa e como a doação foi importante para o cuidado com os animais que são tratados na universidade.

“Nós estávamos com dificuldade de forrar a baia onde esses animais ficam internados com condições clínicas de pós-operatório. Antes, usávamos serragem, mas, quando seca, emite muita poeira e faz mal para o trato respiratório do animal. Com esse material fornecido pela Equatorial, resolveu um problema que nós tínhamos com o conforto do animal dentro da baia”, finaliza Heriberto.