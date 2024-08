Revolucionando o mercado automotivo: o lançamento do novo Peugeot 2008

Na última terça-feira (13), o Grupo Revemar apresentou em uma noite especial o novo Peugeot 2008, um carro que promete revolucionar o mercado automotivo. Com design moderno, tecnologia de ponta e performance impecável, o novo Peugeot 2008 é a escolha perfeita para quem busca um carro potente, elegante, confortável.

Diretor de vendas do Grupo Revemar, Vander Moreira.

O diretor de vendas do Grupo Revemar, Vander Moreira, comentou sobre o grande lançamento ” Um grande prazer lançar esse grande produto da marca Peugeot, um carro que vai revolucionar a história da marca no Brasil, um carro que vem pra consolidar o novo posicionamento da marca Peugeot mundialmente falando. Desde 2020 a Peugeot com o 208 foi um grande lançamento agora com o 2008 o lançamento que vai revolucionar o seguimento de SUV no Brasil, pelo designer, pela tecnologia, pelo conforto e pela potência do carro e também pela condição de compra” enfatizou o diretor de vendas.

Durante o evento de lançamento, os convidados puderam conferir de perto todos os detalhes do carro e ainda aproveitar para desfrutar de todo o conforto e beleza que o produto oferece.

Diretor de Marketing do Grupo Revemar, Nelson Gurgel.

E para falar do sucesso do seguimento SUV, o diretor de Marketing do Grupo Revemar, Nelson Gurgel comentou sobre o lançamento ” A Peugeot relançou o 2008 com a cara e tecnologia e uma estética totalmente nova, muito mais robusta do que era antes, justamente para concorrer nesse seguimento de SUVs compacto, é um carro que entrega muito de performance, tecnologia, e está muito acima de todos os concorrentes” afirmou Nelson Gurgel.

Veja o vídeo de lançamento :