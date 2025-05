Rio Caeté, em Bragança, é contaminado com mais de 20 mil litros de óleo diesel

A cidade de Bragança, a 220 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, região do Salgado paraense, vive, desde ontem, segunda-feira, 05, um clima tenso depois de um acidente ambiental ocorrido em um porto particular, onde uma embarcação pesqueira tombou com mais de 25 mil litros de óleo combustível à tarde. Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgãos de defesa ambiental do Estado se encontram no município buscando a melhor forma de conter a poluição do rio neste que pode ser o maior acidente ambiental na região do Caeté.

Segundo as primeiras informações, um navio-pesqueiro era abastecido para seguir para alto mar, no extremo Norte, para a pesca de pargo. Já havia sido abastecido com 25 mil litros de óleo e a tripulação fazia o abastecimento de gelo. Nessa ocasião, houve algum erro e a embarcação tombou, deixando escapar mais de 20 mil litros de combustível.

Ninguém se feriu, mas as informações dão conta de que a embarcação continua tombada no porto, ainda vazando mais óleo que já atinge uma extensão de mais de dez quilômetros de rio Caeté.

A primeira ideia é fazer uma barreira de contenção para, depois, iniciar a retirada do óleo com fulcro de diminuir os efeitos da poluição que pode atingir os peixes e as praias de Bragança. A reportagem segue acompanhando os fatos.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem ilustrativa: Agência Pará de Notícias