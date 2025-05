Polícia recupera carga de alumínio avaliada em R$ 800 mil no interior do Pará

Uma carga de alumínio avaliada em cerca de R$ 800 mil foi recuperada pela Polícia Militar no sudeste do Pará, após ter sido roubada no dia 30 de abril na estrada entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis.

A operação começou depois que a seguradora do caminhão roubado forneceu dados do rastreamento, apontando a última localização do veículo em uma área de mata fechada. Os policiais se dirigiram ao local e encontraram a carga sendo movimentada com o auxílio de um guindaste.

Durante a ação, uma mulher foi presa ao tentar fugir. Cinco homens conseguiram escapar pela mata, sendo que um deles chegou a disparar contra os policiais, que reagiram à ameaça.

Além da carga, também foram apreendidos uma caminhonete SW4 branca, nove bobinas de alumínio de alta tensão, rádios comunicadores, uma balaclava, um giroflex, um rádio de viatura, material explosivo, dois celulares e outros equipamentos usados na operação criminosa.

Os materiais e os dois detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis. A empresa responsável pela carga enviou outro caminhão para fazer a retirada do material recuperado.

Imagem: Sefa