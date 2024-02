Romance enfatiza a urgência do amor na era da intolerância

A vida inspira a arte para levar uma mensagem clara de que, em tempos de ódio, existe uma chave para quebrar a intolerância. É essa a premissa de O amor em meio ao dissenso, novo romance do juiz Newton Carneiro Primo. A narrativa parte de um cenário pandêmico, que trouxe não somente a calamidade em saúde, mas uma guerra político-partidária e a constante sensação de insegurança.

A obra é um convite à reflexão sobre questões sociais, políticas e, sobretudo, existenciais, por meio da jornada de Tatiana e David. A protagonista, uma procuradora da República recém-separada, é obrigada a assumir sozinha a condução do lar e os cuidados com os filhos, e tem o destino entrelaçado a um colega de profissão. Ele, um homem brilhante, mas retraído e repleto de questões internas mal resolvidas, abre o coração para o novo relacionamento justamente neste momento de perdas e incertezas, mas esconde segredos que podem colocar a relação em cheque.

É em meio à pandemia e ao dissenso político-ideológico que é travada a luta de David e Tatiana para manter o amor. Conhecedor dos preceitos de justiça e expectador de tantas mazelas sociais, o autor conclama as pessoas a refletirem sobre temas como saúde mental, diversidade, política, e espiritualidade, e revela um pequeno retrato da angústia humana diante da acelerada e incompreendida mudança de valores por que passa o mundo.

Era uma realidade nova, em um contexto em que as pessoas acreditavam que a ameaça estava fora de casa, quando, na verdade, estava por toda parte, especialmente dentro delas mesmas. (O amor em meio ao dissenso, p. 15)

Para além das camadas factual, filosófica e política, o enredo detém, no aspecto espiritual, uma grande força impulsionadora para a conciliação de contrários, que só é alcançável com respeito e colocando-se acima da crença político-ideológica – passageira e mutável. Em O amor em meio ao dissenso, Newton Carneiro Primo conduz os leitores a experiências inseridas em uma realidade marcada por extremos opostos, com personagens sendo desafiados a evoluir em suas concepções, a partir não de conveniências pessoais, mas do sentimento que é capaz de mudar o mundo e modificar positivamente as pessoas: o amor.

Imagem: Divulgação