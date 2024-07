Moto Club e Cametá vão para o tira-teima nesta quarta-feira, na capital maranhense

Moto Club e Cametá se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h, no Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, pela 11ª rodada do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D 2024. A partida será crucial para ambas as equipes na luta pela classificação para a próxima fase.

O Moto Club, que vem de derrota para o Águia de Marabá, busca se recuperar e voltar ao G-4. Em casa, a equipe só venceu uma vez nesta Série D, no clássico contra o Maranhão, por 2 a 1. Nos outros quatro jogos, empatou e chega à 11ª rodada na quinta colocação, com 14 pontos. Uma vitória nesta noite garante o retorno à zona de classificação para a próxima fase.

O Cametá, por sua vez, busca a primeira vitória como visitante na competição após a derrota para o MAC na última rodada. A equipe maranhense está na sexta colocação, com 10 pontos, e precisa de um resultado positivo para diminuir a diferença para o G-4, que é de quatro pontos.