Prefeitura de Santarém recebe Comitiva da China para diálogos sobre investimentos na região

O prefeito Nélio Aguiar recebeu na tarde da quinta-feira, 07, uma comitiva formada por investidores da empresa chinesa Zhuhai Sino-lac Supply Chain, especializada em processamentos e armazenamentos aduaneiros transnacionais entre a China e a América Latina. A empresa está construindo no Porto Gaolan, em Zhuhai, um hub logístico para receber mercadorias do Brasil, sobretudo proteínas, a fim de garantir segurança alimentar aos mais de 100 milhões de habitantes de Guangdong.

A comitiva composta por Chen Lihua, Professor da Hohai University / Chefe da Delegação; Tan Jianrong, Diretor Adjunto da Zhuhai Sino-Lac, Ltd / Vice-Chefe da Delegação; Chen Xiaozhuo, Diretor Geral da Nongfengbao / Membro da Delegação; Xu Lina, Coordenadora do Projeto da Zhuhai Sino-Lac, Zhu Shiqiang, Assistente do Projeto da Zhuhai Sino-Lac, e Marcius Nei Santos, representante da Sino-LAC na Amazônia, foi recebida pelo prefeito, secretários munciais e coordenadores da gestão municipal no Centro de Artesanato Cristo Rei, onde, além das boas vindas, tiveram o primeiro contato com a cultura santarena (dança, gastronomia e artesanato).

“Já estivemos na China e vistamos a Sino Lac. Essa visita deles em Santarém significa o estreitamento dessa relação econômica e cultural que está sendo construída. Aqui, durante três dias, eles vão conhecer nossas potencialidades em áreas como agricultura, pecuária, avicultura, universidades, comércio, indústria, infraestrutura e serviços. Eles têm interesse em investir nessas áreas e nós em desenvolver a cidade de forma justa e sustentável. Para isso temos que atrair esse tipo de investidor e fortalecer laços para impulsionar o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda, bem como fortalecer também as cadeias produtivas e promover a pesquisa acadêmica em nosso município”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

Acompanharam o prefeito, a primeira dama Celsa Brito, e os secretários municipais Alaércio Cardoso Turismo), Emir Aguiar (Governo), Marcos Alexandre (Trânsito), Jean Murilo (Urbanismo), Vânia Portela (Habitação), Andreo Rasera (Planejamento), Bruno Costa (Agricultura), Paulo de Jesus (Administração), Ezequiel Aquino (Esporte), Sandra Santana (Portos), João Paiva (Meio Ambiente), Albino Luciano (Saúde), Maria José Maia (Educação), Adson WEnder (Cultura), Tadeu Cunha (Chefe de Gabinete), e o vereador Jandeilson Pereira.

Em seguida, a Comitiva visitou o porto da Companhia Docas do Pará (CDP). Lá, conheceram a estrutura do porto e receberam informações da diretoria sobre a infraestrutura, logística e capacidade. A Sino-Lac vai criar uma plataforma de cooperação econômica e comercial entre China e América Latina para fornecer negócios, comércio, logística, finanças, informações e cooperação de mercado, visando à entrada de produtos agrícolas, pecuários e pesqueiros de países latino-americanos no mercado chinês.

“A visita à cidade de Santarém tem o objetivo de iniciar a aproximação entre o município e a região da grande baia de hong, Kong-Macau-Guangdong, visando relações comerciais bilaterais abrangentes”, disse o Professor Chen Lihua, chefe da delegação.

Finalizando o dia, os representantes da Sino Lac conheceram ainda o Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Lá, foram recepcionados pelos secretários Alaércio Cardoso, Adson Wender e pela Filarmônica Prof. José Agostinho.

“A nossa cultura é uma de nossas maiores riquezas. Nossa música, nossa culinária, nossa dança também são nossos cartões postais”, disse Adson Wender.

Imagens: Agência Santarém