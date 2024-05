RS recebe as mil antenas Starlink doadas por Elon Musk

O governo do Rio Grande do Sul recebeu neste sábado (11) as mil antenas de internet via satélite enviadas por Elon Musk, dono da Starlink. Os equipamentos foram enviados para a base aérea de Canoas.

Segundo a gestão estadual, os equipamentos ajudarão a restabelecer a comunicação nos principais pontos da Defesa Civil, da Segurança Pública, em unidades de saúde, escolas e serviços públicos essenciais.

A antenas incluem o serviço de dados ilimitado, sem custos para os cofres públicos, como prometeu o bilionário, durante todo o período de calamidade, isto é, até que a região seja recuperada.

– Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará mil terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil – escreveu Musk no X.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pablo Reis/Ascom SPGG