Ruas da comunidade do Tabocal, em Santarém, são pavimentadas

O fim da tarde da última sexta-feira (01/03) foi de alegria e entusiasmo para os moradores da comunidade do Tabocal, que pela primeira vez testemunham o avanço por meio da implantação da malha asfáltica em diversas ruas da comunidade. Na presença do Prefeito Nélio Aguiar; do Secretário Regional do Governo do Estado José Maria Tapajós; do vereador Erasmo Maia e do Secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Daniel Simões, o senhor Francisco, que mora no Tabocal a mais de 24 anos, comemorou a chegada do asfalto.

“Olha, eu pensei que esse dia nunca fosse chegar, pensei que nunca fosse ver o tabocal tão bem cuidado como está sendo agora. Chegou a energia nos postes, chegou a coleta de lixo, chegou a UBS, escola e, agora, o asfalto. Daqui a pouco, estaremos nos tornando um bairro. O prefeito e o Secretário José Maria estão de parabéns, mostraram como se cuida do Tabocal,” frisou o senhor Francisco Assis

Para o prefeito Nélio, o avanço é resultado de articulações políticas que vem sendo realizadas desde o início de seu mandato.

“ Hoje, estamos presenciando um momento histórico graças a Parceria do Secretário Regional de Governo, que enquanto deputado, conseguiu uma emenda parlamentar junto ao Governo do Estado na pessoa do Governador Helder para que pudéssemos estar realizando o sonho dessas pessoas aqui no tabocal. Isso aqui não é só um asfalto, não é só uma rua, isso aqui representa o avanço, a mudança, o progresso fruto de articulação política em prol do povo do Tabocal,” disse o prefeito Nélio Aguiar.

José Maria Tapajos, atual representante do Governo do Estado na Região do Baixo Amazonas, também foi deputado Estadual, e junto ao governo do Estado conseguiu a emenda parlamentar que gerou o Convênio 199/2022/ SEOP.

“Sem dúvidas é algo que sempre iremos fazer, que é buscar melhorias para Santarém. Hoje, graças a essa parceria com o Governador Helder Barbalho, já temos asfalto na Estrada Nova, no distrito de Curuai e agora aqui no Tabocal, e tenha certeza de que se Deus permitir essa não será a última comunidade a receber essas melhorias,” disse José Maria Tapajós.

Ao todo, serão mais de 1.599,49 metros de malha asfáltica implantada na comunidade do Tabocal, uma obra no valor de R$ 2.999.799,59 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos). A obra está sendo executado sob a vistoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém (Seminfra).

“É mais um sonho que iremos entregar aqui para os moradores do Tabocal, que há tempos vem solicitando melhorias para as vias, e agora terão parte das ruas asfaltadas. Ainda iremos fazer aqui a calçada, meio fio, implantava da sinalização para que possa ser inaugurada de forma completa até o meio do ano,” frisou o engenheiro Daniel Simões, titular da Seminfra.

A previsão é de que a obra seja entregue por completa até o aniversário da cidade de Santarém de acordo com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Imagens: Agência Santarém