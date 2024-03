Perseguição mundial aos cristãos é denunciada na União Europeia

Os dados da Lista Mundial da Perseguição (LMP) 2024 foram apresentados no parlamento da União Europeia (UE), onde deputados representantes do Parlamento Europeu, da Comissão e do Serviço Europeu para a Ação Externa participaram da reunião para discutir a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.

Representantes da organização Portas Abertas apresentaram a situação dos cristãos de origem muçulmana do Iêmen e do Sudão, além do contexto geral da região do Oriente Médio e Norte da África, utilizando dados e testemunhos de seguidores de Jesus nos territórios.

Durante o encontro, um deputado da Eslováquia expressou seu impacto pessoal com a causa da Igreja Perseguida, afirmando:

– Pensei que vim aqui hoje para cumprir o meu mandato político, mas não esperava que isso aprofundaria a minha fé.

A União Europeia é uma organização política e econômica formada após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover a paz, segurança, solidariedade e respeito entre os povos europeus. Além disso, busca favorecer o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos.

A apresentação dos dados da LMP 2024 na UE tem como objetivo dar voz aos cristãos perseguidos, muitas vezes negligenciados e silenciados em seus próprios países. A UE possui influência política e econômica para pressionar governos ditatoriais em relação aos direitos humanos e à liberdade religiosa.

Imagem: Agências Internacionais