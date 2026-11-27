Programa alcança dívidas de ICMS, IPVA, ITCD e das taxas minerária e hídrica com fatos geradores (ou vencimento, no caso do IPVA) até 30 de junho de 2026

A governadora do Pará, Hana Ghassan, sancionou nesta terça-feira (24) a Lei nº 11.797/2026, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Regularização Fiscal (Prorefis). A medida permite que contribuintes quitem seus débitos com o Estado com redução de até 100% de multas e juros, à vista, ou de 80%, em até cinco parcelas.

O programa vale para débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles que estão em cobrança judicial. Também poderão ser incluídos no Prorefis saldos de parcelamentos em curso que ainda não tenham sido beneficiados por redução de multas e juros em programas anteriores.

O Programa abrange dívidas do Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias (ICM); ao Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD); à Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) e também à Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH). Os débitos devem ter fatos geradores (ou vencimento, no caso do IPVA) até 30 de junho de 2026.

A adesão à vista terá redução de até 100% sobre multas e dos juros, ou 95% em casos de multas isoladas, desde que o pagamento seja integral até dia 15 de dezembro de 2026.

No pagamento parcelado há redução de 80% das multas e dos juros, desde que seja pago 50% do débito na primeira parcela até 15 de dezembro de 2026, com parcelamento em até 5 parcelas mensais e sucessivas e o saldo remanescente seja dividido em até 4 parcelas mensais.

Sinal verde

Os prazos de adesão e de pagamento, o valor mínimo das parcelas e demais regras serão definidos em regulamento do Poder Executivo, a ser publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

O objetivo do Programa de Regularização Fiscal (Prorefis) é incentivar contribuintes a quitarem os débitos tributários e ampliar a arrecadação estadual, oferecendo uma oportunidade mais favorável para a regularização de pendências fiscais. As adesões começarão com a publicação de decreto estadual que detalha o programa. O Prorefis vai vigorar até 15 de dezembro deste ano.

O Pará foi autorizado a instituir o Programa de Regularização Fiscal pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), por meio do Convênio ICMS 126/2026.

Entenda o Programa de Regularização Fiscal (Prorefis)

O que pode ser regularizado

Débitos com fatos geradores (ou vencimento, no caso do IPVA) até 30 de junho de 2026. Contribuintes podem quitar débitos referentes a:

– ICMS (e o antigo ICM);

– IPVA;

– ITCD, imposto sobre heranças e doações;

– TFRM, taxa de fiscalização de recursos minerários;

– TFRH, taxa de fiscalização de recursos hídricos.

VEJA AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela única com 100% de abatimento

– 100% de redução de multas e juros;

– Como funciona: pagamento integral à vista até 15 de dezembro.

Parcela única com 95% de abatimento

– 95% quando o débito for apenas multa por descumprimento de obrigação acessória;

– Como funciona: desde que o pagamento seja integral até dia 15 de dezembro.

ATÉ 5 PARCELAS

– 80% de redução de multas e juros em até 5 parcelas;

– Como funciona: 50% do débito na entrada e o saldo em até 4 parcelas mensais.

COMO ADERIR

Para participar do programa Prorefis, o contribuinte deve formalizar pedido em requerimento disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), autorizar o débito automático das parcelas do ICMS, em banco conveniado e desistir de ações judiciais e recursos administrativos sobre os débitos incluídos.

A adesão no Prorefis é confirmada quando é realizado o pagamento da parcela única ou da primeira parcela.

Em casos de atrasos de mais de 60 dias, em qualquer parcela, o parcelamento é cancelado automaticamente, e as multas e juros dispensados voltam a ser cobrados sobre o saldo devedor. A lei não permite restituição ou compensação de valores já pagos.

ATENDIMENTO

Maiores informações sobre o Prorefis podem ser consultadas no site da Sefa.

Para outras dúvidas, também é possível conseguir atendimento por ligação ou mensagens pelo número 0800 725 5533, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou ainda pelo chat no site da Sefa Pará.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias