Santo Antônio do Tauá se prepara para o 16º Festival d Camarão Pitu

Atento a todos os setores de produção do município, para conhecer e levar incentivos que melhorem não apenas o trabalho, como também, o bem-estar da população, assim como, para divulgar o que há de melhor em Santo Antônio do Tauá, o prefeito Rodrigo Amorim e seu vice, Júnior Mutamba, visitaram a comunidade Santana da Laura, onde conheceram de perto o trabalho dos pescadores artesanais de camarão. A visita objetiva “fortalecer nosso compromisso com essa atividade que alimenta, gera renda e mantém viva a cultura da nossa cidade”, como disse o prefeito por meio de suas redes sociais.

Rodrigo Amorim frisa que “como gestores públicos, estamos atentos aos desafios da entressafra e vamos construir, juntos, soluções que promovam dignidade e sustentabilidade para quem vive da pesca”.

Anunciou o gestor que nos dias 17 e 18 de maio, “celebramos tudo isso no 16º Festival do Camarão”, onde toda a sociedade é convidada a conhecer de perto essa iguaria, especialidade de Santo Antônio do Tauá.

O camarão Pitu é algo exclusivo da região do município do nordeste paraense, tão perto de Belém, a apenas 64 quilômetros da capital.

O vice-prefeito Júnior Mutamba, que foi com o prefeito Rodrigo Amorim ver de perto como é feita a pesca do camarão Pitu, falou sobre a origem da atividade e destacou também sobre o grande evento do festival.

Segundo o prefeito, além de ter conversado com os pescadores artesanais de camarão, ele aproveitou para ouvir os anseios da comunidade local.

Imagens: Reprodução