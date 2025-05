Homem picado por mais de 200 cobras pode ajudar a salvar milhares de vidas

Um experimento inusitado feito por um norte-americano pode estar abrindo caminho para um avanço histórico na medicina. Tim Friede, morador de Wisconsin (EUA) foi picado mais de 200 vezes por cobras venenosas de forma proposital, e agora seu sangue está ajudando cientistas a desenvolver um antidoto promissor contra venenos de cobra.

Apaixonado por serpentes, Friede passou anos injetando em si mesmo pequenas quantidades de veneno de espécies perigosas, como manbas e najas. Tudo isso sem acompanhamento médico. Durante esse tempo, sofreu fortes reações, como febre alta e até convulsões, mas sobreviveu, e criou uma espécie de imunidade natural

Intrigados com o caso, pesquisadores analisaram o sangue dele e descobriram dois anticorpos que foram capazes de neutralizar toxinas de várias espécies.

Em testes com camundongos, esses anticorpos mostram eficácia contra o veneno de cobras do grupo dos elápideos, que inclui as manbas, najas e cobras corais, hoje cada antídoto só funciona para espécies específicas. Isso é um grande problema em países onde há muitas variedades de serpentes venenosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 110 mil pessoas morrem todos os anos por picadas de cobra, principalmente em regiões rurais sem acesso rápido a hospitais.

Apesar de os testes ainda estarem em fase inicial e focados apenas em animais, a descoberta é considerada um passo importante para, no futuro, criar um antídoto mais eficaz e abrangente.

Imagem: Reprodução Facebook