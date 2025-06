Santos segue como o brasileiro com mais vitórias sobre Europeus em Mundiais

Com quatro vitórias em jogos contra clubes europeus que valiam o título mundial, o Santos é o time brasileiro com mais triunfos sobre adversários do Velho Continente em competições reconhecidas pela FIFA. O Alvinegro Praiano superou o Benfica e o Milan (ambos duas vezes) na histórica campanha do bicampeonato mundial, nos anos de 1962 e 1963, pela antiga Copa Intercontinental.

O feito santista ganha ainda mais destaque em um contexto recente. Na última quinta-feira (19), o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na primeira fase da atual edição do Mundial de Clubes da FIFA, quebrando um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras sobre times europeus em jogos oficiais da competição. A última havia sido em 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea por 1 a 0 na final.

A vitória do Botafogo também abriu um novo capítulo no torneio, agora com 32 equipes e em formato inédito. E a participação brasileira segue nesta sexta-feira (20), com o Flamengo enfrentando o Chelsea. Na sequência da primeira fase, haverá ainda o duelo entre Botafogo e Atlético de Madrid.

Brasileiros contra europeus: equilíbrio histórico, vantagem santista

Levando em conta tanto o atual Mundial da FIFA quanto a antiga Copa Intercontinental — torneio coorganizado por Conmebol e UEFA entre 1960 e 2004 e reconhecido oficialmente pela entidade máxima do futebol —, clubes brasileiros e europeus se enfrentaram 28 vezes em jogos válidos por título mundial.

O retrospecto é equilibrado, mas com ligeira vantagem brasileira: são 13 vitórias do Brasil, 10 da Europa e cinco empates. No entanto, em número de conquistas, os europeus levam pequena vantagem: venceram 10 das 19 decisões, enquanto os brasileiros triunfaram em nove.

O Santos, com Pelé em campo, foi protagonista de quatro dessas vitórias brasileiras, sendo o único clube nacional a derrotar adversários da Europa mais de duas vezes nessas competições.

1962: Santos 3 x 2 Benfica (jogo de ida da final)

3 x 2 Benfica (jogo de ida da final) 1962: Benfica 2 x 5 Santos (jogo de volta da final)

(jogo de volta da final) 1963: Santos 4 x 2 Milan (jogo de volta da final)

4 x 2 Milan (jogo de volta da final) 1963: Santos 1 x 0 Milan (jogo de desempate da final)

Jogo entre Santos 4 a 2 Milan na Copa Internacional de 1963 (Foto: Divulgação / Santos FC)

O Santos perdeu o jogo de ida para o Milan (4×2), mas virou a série com duas vitórias seguidas, o que garantiu o bicampeonato mundial. Com esses resultados, o Peixe mantém a liderança isolada em vitórias sobre europeus entre os clubes brasileiros. São Paulo, com três triunfos (contra Barcelona, Milan e Liverpool), vem logo atrás.

Brasileiros voltam a vencer europeus após 13 anos

A vitória do Botafogo sobre o PSG quebrou um incômodo tabu. Desde 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea, nenhum clube brasileiro havia superado um europeu no Mundial. De lá para cá, foram sete confrontos com derrotas nacionais.

Agora, com a vitória botafoguense, o Brasil volta a vencer e reacende a esperança de uma boa campanha dos brasileiros que estão participando, que até aqui, não foram derrotados por europeus na competição: com dois empates e uma vitória. E o Santos, mesmo fora da disputa, segue como referência histórica nesse tipo de confronto.

Números do confronto Brasil x Europa em Mundiais:

Vitórias brasileiras: 13

Vitórias europeias: 10

Empates: 5

Clubes brasileiros com mais vitórias sobre europeus:

Santos – 4 vitórias

São Paulo – 3 vitórias

Grêmio, Flamengo, Internacional, Vasco, Corinthians, Botafogo – 1 vitória cada

Todas as partidas entre brasileiros e europeus no Mundial de Clubes:

1962: Santos 3 x 2 Benfica (jogo de ida da final)

3 x 2 Benfica (jogo de ida da final) 1962: Benfica 2 x 5 Santos (jogo de volta da final)

(jogo de volta da final) 1963: Milan 4 x 2 Santos (jogo de ida da final)

4 x 2 Santos (jogo de ida da final) 1963: Santos 4 x 2 Milan (jogo de volta da final)

4 x 2 Milan (jogo de volta da final) 1963: Santos 1 x 0 Milan (jogo de desempate da final)

1 x 0 Milan (jogo de desempate da final) 1976: Bayern de Munique 2 x 0 Cruzeiro (jogo de ida da final)

2 x 0 Cruzeiro (jogo de ida da final) 1976: Cruzeiro 0 x 0 Bayern de Munique (jogo de volta da final)

1981: Flamengo 3 x 0 Liverpool (final única)

3 x 0 Liverpool (final única) 1983: Grêmio 2 x 1 Hamburgo (final única)

2 x 1 Hamburgo (final única) 1992: São Paulo 2 x 1 Barcelona (final única)

2 x 1 Barcelona (final única) 1993: São Paulo 3 x 2 Milan (final única)

3 x 2 Milan (final única) 1994: Ajax 0(4) x (3)0 Grêmio (final única)

0(4) x (3)0 Grêmio (final única) 1997: Borussia Dortmund 2 x 0 Cruzeiro (final única)

2 x 0 Cruzeiro (final única) 1998: Real Madrid 2 x 1 Vasco (final única)

2 x 1 Vasco (final única) 1999: Manchester United 1 x 0 Palmeiras (final única)

1 x 0 Palmeiras (final única) 2000: Real Madrid 2 x 2 Corinthians (primeira fase)

2000: Vasco 3 x 1 no Manchester United (primeira fase)

3 x 1 no Manchester United (primeira fase) 2005: São Paulo 1 x 0 Liverpool (final única)

1 x 0 Liverpool (final única) 2006: Internacional 1 x 0 Barcelona (final única)

1 x 0 Barcelona (final única) 2011: Barcelona 4 x 0 Santos (final única)

4 x 0 Santos (final única) 2012: Corinthians 1 x 0 Chelsea (final única)

1 x 0 Chelsea (final única) 2017: Real Madrid 1 x 0 Grêmio (final única)

1 x 0 Grêmio (final única) 2019: Liverpool 1 x 0 Flamengo (final única)

1 x 0 Flamengo (final única) 2021: Chelsea 2 x 1 Palmeiras (final única)

2 x 1 Palmeiras (final única) 2023: Manchester City 4 x 0 Fluminense (final única)

4 x 0 Fluminense (final única) 2025: Palmeiras 0 x 0 Porto (primeira fase)

2025: Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund (primeira fase)

2025: Botafogo 1 x 0 Paris Saint-Germain (primeira fase)

(Foto: Divulgação / Fifa)