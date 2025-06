Copa do Mundo de Clubes: confira a agenda deste sábado (21)

Fluminense é o representante brasileiro do dia

Da CNN

A Copa do Mundo de Clubes chega ao oitavo dia de disputas neste sábado (21). Quatro jogos vão dar andamento à segunda rodada da fase de grupos.

O Fluminense é o representante brasileiro do dia. Os tricolores, campeões da Libertadores de 2023, enfrentam o Ulsan às 19h.

Na estreia, o Tricolor das Laranjeiras empatou sem gols com o Borussia Dortmund, enquanto o Tigre perdeu para o Mamelodi Sundowns.

Assim, The Brazilians precisam de uma vitória sobre os aurinegros para garantir a classificação no Grupo F. O cenário é parecido no Grupo E.

Os dois jogos da rodada da chave serão neste sábado (21), após o River Plate vencer o Urawa Reds e a Inter de Milão empatar com o Monterrey.

Veja a agenda deste sábado (21)

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – 13h – TQL Stadium (Cincinnati)

Inter de Milão x Urawa Red Diamonds – 16h – Lumen Field (Seattle)

Fluminense x Ulsan – 19h – MetLife Stadium (Nova Jersey/Nova York)

River Plate x Monterrey – 22h – Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE