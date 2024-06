São Pedro é celebrado pela Igreja com programação litúrgica e cultural

As paróquias de São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá, São Pedro Pescador, na Baía do Sol, em Mosqueiro, e de Sant’Ana da Campina, festejam, neste sábado, 29, o Dia de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado “Chaveiro do Céu” terá missa solene a partir das 12h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, na paróquia de Sant’Ana, no bairro do Comércio.

Na Paróquia de São Pedro e São Paulo os festejos vêm se desenvolvendo há vários dias. Na paróquia do bairro do Guamá a festividade se iniciou no sábado passado, dia 22. Neste ano, o tema escolhido para festividade é: “Com São Pedro e São Paulo, perseveramos na oração rumo ao Jubileu da Esperança”. A missa solene será às 18h, seguida da programação cultural.

Na Paróquia de São Pedro Pescador o tema da festividade é: “A exemplo de São Pedro, sejamos peregrinos da esperança”. Hoje haverá vasta programação. Depois da missa solene das 18h, haverá a programação cultural.

Em Sant’Ana da Campina, onde São Pedro é o co-padroeiro do Comércio, com uma imagem em tamanho natural na cátedra papal, o tema da festividade é “Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança”. A programação começou na última quinta-feira.

DIA DO PAPA

Parelelo à festa de São Pedro, que encerra a chamada quadra junina, ocorre a festa do Dia do Papa, que é celebrada pela igreja em todo o planeta. Nesse domingo, 30, a coleta das ofertas, com o chamado óbolo de São Pedro, objetiva arrecadar fundos para as obras sociais da Santa Sé em Roma. Em todas dioceses, paróquias, capelas, curatos e comunidades, a coleta das missas se destina a ajudar a igreja em Roma.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar