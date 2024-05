Sectet inicia aulas do programa ‘Capacita COP30’ na capital paraense com 900 alunos

Começaram as aulas do programa Capacita COP 30, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em unidades escolares da capital paraense, na segunda-feira (20).

Neste primeiro momento, 880 alunos iniciaram as aulas dos cursos técnicos de Inglês para negócios turísticos; Planejamento e organização de eventos; Gestão de Turismo Sustentável, Marketing e Vendas no Setor de Turismo; Tecnologias Digitais para Empreendimentos e Profissionais de Turismo; Excelência no Atendimento nos Serviços em Hospedagem e Primeiros Socorros e Resgate. Para o titular da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Victor Dias, este é um momento ímpar para o Estado.

“Um dos maiores legados que a COP 30 deixará para o povo paraense, claro, além das discussões e resoluções sobre eventos climáticos, com certeza é a qualificação da mão de obra que atuará neste momento. Este primeiro dia de aula reafirma todo o compromisso do Governo do Pará e da Secretaria em levar conhecimento e qualificação para a sua população, atendendo as expectativas dos nossos alunos e profissionais atuantes no mercado” pontua o gestor da Sectet.

Os cursos são realizados nas Escolas Técnicas (EETEPAS) Anísio Teixeira, Celso Malcher, Vilhena Alves, Deodoro de Mendonça e Francisco das Chagas (Cacau) com ofertas nos eixos do Turismo, Infraestrutura, Produção Alimentícia e Segurança no Trabalho.

A diretora da EETEPA Francisco das Chagas (Cacau), localizada em Icoaraci, distrito de Belém, ressalta o quanto a capacitação será um marco no conhecimento dos alunos que buscam essa expertise como outros que já estão na área e buscam aprimorar seus conhecimentos.

“A EETEPA Cacau abre suas portas para a comunidade se capacitar para a COP 30, vendo a importância e a diferença que esses cursos farão na vida profissional desses alunos, pois estarão preparados desde já para o mercado de trabalho e para aprimorar seus currículos. Todos sabem do potencial turístico e gastronômico do Distrito de Icoaraci e a EETEPA CACAU, se sente honrada e feliz por fazer parte da capacitação” pontua a diretora Fernanda Ataíde.

O Capacita COP 30 é um programa que busca qualificar a mão de obra local, potencializando o setor de turismo e fortalecendo a economia regional em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), onde Belém sediará o evento em 2024.

Ao longo dos próximos dias, novas turmas também vão dar início às aulas pelo programa Capacita.

Colaboração de Carla Couto / Ascom Sectet

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação