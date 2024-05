Já começaram os preparativos para a programação do Arraial de Belém 2024 na Praça Waldemar Henrique

Os preparativos para o Arraial de Belém já começaram. Realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), a programação conta com atividades culturais que celebram a tradição junina produzida pelos fazedores de cultura do Pará.

Gestão compartilhada – Este ano, as apresentações iniciam no dia 13 de junho e se estendem até o dia 23, na Praça Waldemar Henrique. O Arraial de Belém 2024 traz novidades, a gestão deste ano ocorre de forma compartilhada com os representantes dos grupos culturais. A seleção dos grupos para as apresentações será realizada via edital linkado ao termo de fomento, que está sendo construído de acordo com cada comissão dos grupos regionais.

Segundo a diretora do Departamento de Ações Culturais da Fumbel, Luciana Rosa, a programação contará com 35 grupos de quadrilhas, 16 Pássaros e Cordões de Bichos, 22 Grupos Parafolclóricos, 15 Grupos de Carimbó, 15 Grupos de Boi-Bumbá e 10 grupos de Toadas.

“Estamos com uma expectativa muito boa. Realizamos diversas reuniões com os grupos regionais para decidir a melhor forma de realizar a edição do arraial desde ano, de forma que todos grupos pudessem ser beneficiados. Ao longo da programação, para além das apresentações que ocorrerão na praça Waldemar Henrique, queremos que os grupos se apresentem em algumas ações da Prefeitura, nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro e no Memorial dos Povos”, conta Luciana Rosa.

Concurso de Quadrilhas

Dando início ao arraial, a primeira fase do concurso de Quadrilhas Juninas ocorrerá do dia 13 ao dia 16 de junho, no Piano Palco. A fase final acontecerá do dia 20 ao dia 22, e a apuração no dia 23 de junho.

Além disso, na Cuia Acústica serão realizadas apresentações culturais ao longo de todos os dias. No dia 13, o Arraial do Pavulagem fará a “Levantação dos Mastros”, e no dia 14 o show será por conta do mestre Pinduca, que celebrará a cultura paraense. A programação se estenderá até o dia 23 de junho, sempre de quinta a domingo. Além das quadrilhas, o evento reunirá apresentações de Pássaros Juninos, Cordões de Pássaros e outras manifestações culturais do Pará.

Pavulagem – Paralelamente à programação do Arraial de Belém, os Arrastões do Pavulagem tomarão conta das ruas de Belém com muita música, festa e elementos culturais da Amazônia nos dias 16, 23 e 30 de junho, encerrando no dia 7 de julho. Nesta 37ª edição, o Arraial do Pavulagem traz o tema “Arraial do Saber”, que celebra a sabedoria ancestral das mestras da cultura popular do Pará.

Texto: Vagner Mendes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Ag Belém